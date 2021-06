Fate largo, arriva Pluto Tv

«Tutti pensavano fossimo noccioline». E invece per Bob Bakish, il ceo di ViacomCbs, il cammino che sta facendo il servizio in streaming gratuito Pluto Tv sta dimostrando il contrario, così come quello dell’altra piattaforma online, Paramount+. In particolare, il gruppo stima che Pluto supererà 1 miliardo di dollari di ricavi (821 mln di euro) il prossimo anno, avviato com’è verso questa cifra già a fine 2021. Il servizio, oggi in 25 mercati e con 50 milioni di utenti attivi, si espanderà quest’anno in altri Paesi, Italia compresa. Bakish ne ha parlato alla Evercore ISI Technology, Media, and Telecom Conference, una conferenza annuale con i big del settore, dove ha spiegato che ViacomCbs può competere anche in un mercato dove il consolidamento è avviato, da Discovery con Warner Media ad Amazon con Mgm. «Se mi sta chiedendo se ViacomCbs può avere successo in questo mercato, io direi certamente di sì, per tre ragioni: primo noi abbiamo una strategia veramente differenziata; secondo stiamo avendo un momento eccezionale; terzo, siamo uno dei più grandi produttori di contenuti al mondo».

Il ceo ha affermato che crede in una strategia combinata «free, pay e premium», quella che sta realizzando con i servizi di streaming. «Questo consente di servire una larga parte di consumatori e noi riusciamo così ad agire con differenti modelli di business». Il periodo di forza di ViacomCbs è invece testimoniato dall’ultima trimestrale: «Abbiamo concluso il trimestre con 36 milioni di abbonati in streaming complessivi e circa 50 milioni di utenti per Pluto Tv e questi numeri portano una crescita dei ricavi da streaming del 65% anno su anno. Ci attendiamo un’ulteriore accelerazione dei ricavi nel secondo trimestre. La nostra strategia sta funzionando realmente».

