Ascolti tv 7 giugno digital e pay: Nole e Rafa, lezioni a Musetti e Sinner su Eurosport. Bologna batte Milano su RaiSport. Lobosco forte anche in replica

Ascolti Tv, tematiche gruppi: altre Rai 7% intera giornata e 8,2% prima serata; altre Mediaset 7,3% e 7,5%.

Tennis, tennis, tennis su Eurosport, by Sky, lunedì 7 giugno. Le sfide di Parigi Lorenzo Musetti vs. Nole Djokoviv e Rafa Nadal vs. Jannik Sinner hanno complessivamente ottenuto 280 mila spettatori tra primo pomeriggio e quasi preserale. Su SkyCinema la prima tv di Security, ha conseguito 248mila spettatori. Inoltre, su Sky Sport Calciomercato l’Originale ha avuto 125 mila spettatori.

In prima serata. Su Rai Premium Le Indagini di Lolita Lobosco a 550mila spettatori con 2,51%. Su Rai Movie Django Unchained contenta 521mila spettatori con 2,62%. Su Nove True Lies ha raccolto 399mila spettatori con 2,13%. Su Tv8 la prima stagione di Gomorra – La Serie ha ottenuto 392mila spettatori con l’1,8%. Su Iris Bordertown totalizza 364mila spettatori con 1,7%. Su Real Time Vite al limite e poi ha trovato 360mila cultori e 1,6%. Su 20 X-Man a 308mila e 1,4%. Su La5 per Ufficiale e gentiluomo 305mila spettatori e l’1,5%. Su Rai Sport la seconda sfida scudetto Milano-Bologna di basket 268mila spettatori con l’1,2%. Su Rai4 Summer of ‘84 ha avuto 242mila spettatori con l’1,1%. Su TopCrime Assassinio allo specchio 210mila spettatori e 0,9%. Su La7D per Josephine 173mila spettatori e lo 0,8%. Su Cine 34 Pauolo Roberto Cotechino a 139mila spettatori e 0,62%. Su Italia2 The Stronghold a 45mila spettatori con 0,2%.

Nelle altre fasce, Corsi stacca Papi, discreto esordio per Love Island

In day time. Quindi Ogni Mattina ha raccolto 42mila spettatori con 0,8%. Al pomeriggio. Su Tv2000 Rosario in Diretta a 503mila spettatori con il 4,7%. Su TV8 Una famiglia per Sunshine 232mila e 2,5%. Nel preserale. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 308mila spettatori con l’1,7%.

In access. Su Nove Deal with it ha raccolto 501mila spettatori e 2,2%. Su Rai Premium Un Passo dal Cielo 399mila spettatori e l’1,8%. Su Tv8 Guess my age a 381mila e 1,7%. Su Iris Walker Texas Ranger ha ottenuto 339mila spettatori e l’1,5%. In seconda serata. Su Real Time Love Island al battesimo ha trovato 277mila cultori e 1,2%. Su Nove Operazione Nas ha raccolto 133mila spettatori e 1,7%. Su Tv8 Delitti raccoglie 133mila spettatori con 1,3%.

