Ascolti tv 6 giugno digital e pay: corre la Formula 1 delle novità e dei colpi di scena, flette un po’ la MotoGp senza campioni e italiani in primo piano

Motori in evidenza, live su Sky e in differita su Tv8 in un lungo pomeriggio. Tra le native digitali free: su Rai4 Pay the ghost a 464mila e 2,2%. Su Tv8 Antonino Chef Academy 438mila e 2,1%% di share. Sul Nove Supernanny a 411mila spettatori e 2,3%.

Ascolti tv gruppi: altre Mediaset 8,8% nelle 24 ore e 8,8% nel prime time; altre Rai 7,44% e 7,62%.

Con la finale dell’Europeo di calcio Under 21, tra Portogallo e Germania che ha accesso l’interesse del target Sky in prima serata, per la pay ad essere proficuo – domenica 6 giugno – è stato soprattutto il day time, con Tv8 che ha avuto i maggiori ritorni in differita un po’ più tardi nel pomeriggio. Alle 14.00 il Gp di Baku – lunghissimo e pieno di colpi di scena fino alla fine – ha avuto 1,6 milioni ed il 10,9%. Alle 13.00 la MotoGp della Catalogna – senza italiani in primo piano e con Marc Marquez e Valentino Rossi finiti a terra – ha riscosso 634mila spettatori ed il 4,1%. In differita su Tv8 dalle 15.40 la MotoGp da Barcellona con la vittoria della KTM di Miguel Oliveira ha conseguito 1,3 milioni ed il 9,5%, mentre la vittoria in Formula Uno di Sergio Perez su Red Bull e motore Honda da Baku a 1,8 milioni ed il 9% di share.

Tra le native digitali free vince Rai4 in prima serata

In prime time. Sul Rai4 Pay the ghost a 464mila spettatori e 2,2%. Su Tv8 Antonino Chef Academy in replica è stato seguito da 438mila spettatori con il 2,1%% di share. Sul Nove Supernanny a 411mila spettatori e 2,3%. Su Iris Profumo- Storia di un assassino ha avuto 355mila spettatori con l’1,9%. Su Rai Movie 90 minuti in Paradiso ha riscosso 353mila spettatori e l’1,73%. Su La5 Un Amore improvviso 303mila spettatori e l’1,4%. Sul 20 Belgio-Croazia ha avuto 284mila spettatori con 1,3%. Su TopCrime Colombo 272mila e 1,23%. Su Real Time per The Real Housewives of Napoli 239mila spettatori con 1,1%. Su Cine 34 Mezzo destro mezzo sinistro 2 a 234mila e 1,1%. Su RaiPremium Purchè finisca bene 214mila e 1,1%. Su Focus Città nascoste 195mila spettatori con 0,93%. Su Mediaset Extra Tu si que vales 173mila spettatori con 0,82%.

In access. Su Tv8 Gp Azerbaijan in differita 1,8 mln spettatori e 9% di share. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 341mila spettatori e 1,6%. Al primo pomeriggio. Su Rai Sport per Il Giro del Delfinato 366mila spettatori e 2,1%. In seconda serata. Su Tv8 Name That Tune – Indovina la Canzone 175mila spettatori e 2,2%. Sul Nove Quasi Quasi Cambio i Miei 105mila spettatori e 1,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento del Gp di Baku)