Ascolti Tv 6 giugno: Beate basta e avanza, Mediaset risparmia. OK Giletti che flirta con Meloni, maltratta Formigoni, rimette Tarallo, lancia Anna Lou Castoldi

C’era calcio in chiaro degli Europei Under 21 e le ammiraglie con due film. Ha vinto facile la prima tv di Rai1, è rimasta sotto il 10% Canale5, ne ha approfittato un poco Non è l’Arena che ha conquistato il podio in prima serata, rimanendo leader in nottata parlando di sesso, giovani e pornografia con la figlia di Morgan e Asia Argento in primo piano.

Ascolti Tv sport rilevanti al pomeriggio, con Motogp e Formula 1 in diretta su Sky e in differita su Tv8

I Motori hanno caratterizzato l’offerta sportiva del pomeriggio di domenica 6 giugno, che in tv ha potuto contare anche sul calcio, trasmettendo in prima serata la finale degli Europei di calcio Under 21, vinta dalla Germania per due a uno sul Portogallo, e capace di assicurare a Rai3 – con Fabio Fazio entrato in pausa estiva – ‘soltanto’ 1,083 milioni di spettatori e il 4,9% di share, aperitivo un po’ moscio, senza gli Azzurrini coinvolti nella partita decisiva della competizione, del torneo tra nazionali maggiori che si avvierà l’undici giugno prossimo su Rai e su Sky. Il pubblico, comunque, comincia ad avere finalmente abitudini e attitudini da era pre covid. Il bacino cala e soprattutto Mediaset, ha tirato i remi in barca, ieri proponendo tre prodotti di magazzino abbastanza datati.

Alla sera così su Rai1 il film in prima tv Beate, con Donatella Finocchiaro protagonista, ha avuto 2,9 milioni di spettatori con il 14,3% di share, dominando facilmente la serata. Su Canale 5 il nuovo passaggio di Lyon-La strada verso casa, ha conseguito 1,927 milioni di spettatori con il 9,7%. Sfruttando la vacanza competitiva, ha fatto meglio del solito Massimo Giletti, che si è presentato all’appello con un menù ed un parterre di ospiti agguerrito.

Giletti passa in vantaggio in seconda serata

Su La7 Non è l’Arena ha avuto come focus la politica, le pensioni ai parlamentari, ancora l’Ares Gate, il Grillo Gate, il Di Fazio gate, e tutti gli scandali sessuali in corso, nonché il rapporto dei giovani con la pornografia. Il programma ha schierato tra gli ospiti Giorgia Meloni, Roberto Formigoni, Alberto Tarallo (Ares Gate), con Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento in primo piano nel finale. Massimo Giletti ha avuto nella presentazione 1 milione di spettatori ed il 4,8%, con la leader di Fratelli d’Italia. Nella prima parte, molto calda, con il ‘celeste’ in polemica aspra con il conduttore, ha riscosso ben 1,490 milioni di spettatori ed il 6,9%. E poi ha avuto 920mila spettatori e l’8,4% nella seconda parte hot (sette giorni prima aveva avuto nella presentazione 1 milione di spettatori ed il 4,7%, nella prima parte 1,262 milioni di spettatori ed il 5,6% e poi 899mila spettatori e 7,5% nella seconda parte).

In questo contesto su Italia1 la commedia Un’estate ai Caraibi, ha avuto 1,3 milioni di spettatori con il 6,7% di share. su Rai2 il telefilm The Rookie ha avuto 1,230 milioni e 5,5% di share ma poi Bull è rimasto a 1,1 milioni e 5,5% di share. Pura difesa per Rete4 con la pellicola drammatica La Frode, con Richard Gere e Susan Sarandon protagonisti, che ha raccolto 846mila spettatori con il 4,3% di share.

Le altre partite di giornata. Vola Amadeus col filotto di Diana Del Bufalo, benne Insinna

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 4,6 milioni di spettatori pari al 21%. Su Canale5 Paperissima Sprint 2,642 milioni di spettatori con il 12,2%. Su Italia1 CSI ha avuto 884mila spettatori e il 4,1%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 950mila spettatori con il 4,6% nella prima parte e poi 815mila spettatori con il 3,7% nella seconda parte. Nel preserale. Su Rai1 L’Eredità 2,7 milioni di spettatori e 19,6% e 3,7 milioni e 22,6%. Su Canale 5 Caduta libera 1,2 milioni di spettatori e 9,1% e 1,9 milioni di spettatori e 11,8%. Su Rai3 Tg Regione 2,256 milioni di spettatori pari al 13%. Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia a 15,6% nella presentazione, 17,9% nella prima parte, 23,6% nella seconda parte. Paesi che Vai 19,2%, A Sua Immagine 17,9%, Santa Messa 20,4%. Su Canale5 il TG5 delle 8 15%, Santa Messa 12,7% di share.

A mezzodì. Su Rai1 Angelus 20,6%, Linea Verde 22,4%. Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 8% e 10,5%, Melaverde 15%. Al pomeriggio su Rai1 Domenica In al 16,3% nella prima parte e al 18,4% nella seconda. Su Canale5 Beautiful 13,7% e Una Vita 11,3%. Il Segreto 5,9%, L’Isola di Pietro3 5,4%. Su Rai3 per Mezz’ora in Più 6,8% e 5,2%. Per Kilimangiaro Collection 6,4%. In seconda serata. Su Rai 1 Speciale Tg1 7,2%. Su Canale 5 Tg5 Notte 6,4% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva 4,5%. Su Italia1 Ti stimo fratello 5,9%. Su Rai3 Tg3 Mondo 3,7%. Su Rete4 Match Point 3%. Su La7 TgLa7 Notte 5,8%. Le news delle 20.00. Tg1 a 4,274 milioni e 22,4%; Tg5 a 3,222 milioni e 16,2%. TgLa7 a 709mila e 3,7%. Alle 13.30 Tg1 a 4,343 milioni e 27,2%.

Emanuele Bruno

(Un momento di Non è L’Arena)