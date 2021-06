Ascolti Tv 5 giugno: Il Volo canta per Morricone e travolge la replica di Gerry Scotti. Molto dietro, Italia1, Rai2 e Rai3 affiancate

Il tributo di Ginoble, Barone e Boschetto al grande compositore dall’Arena di Verona ha ottenuto su Rai1 oltre 4,7 milioni (come la Nazionale la sera prima) e il 25,8% di share. Su Canale5 la replica di The Winner Is, ha avuto solo 1,7 milioni e 10,4%.

Ascolti e strategie di programmazione: Viale Mazzini dopo la Nazionale spende anche il trio canoro e manda avanti un giugno ‘caldo’, Canale5 subito al risparmio con Gerry Scotti in replica

Serata tv abbastanza moscia ma non moscissima, sabato 5 giugno. In prima serata su Rai1 si sono schierati Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble a ricordare Ennio Morricone dall’Arena di Verona. Ma poi el alternative erano deboli. Canale 5 ha risposto con la replica dello show The Winner is e poi c’erano i telefilm su Rai2 e Mario Tozzi sulla terza rete a comporre il menù di Viale Mazzini. Mentre il fantasy di Italia1 (Guardiani della galassia), il film drammatico su Rete4 (Colpevole d’innocenza) e la serie ‘cult’ su La7, Downtown Abbey, completavano l’offerta. Ecco la graduatoria per ascolti.

Su Rai1 Il Volo-Tributo a Ennio Morricone, con Riccardo Cocciante, Nina Zilli, Stefano Bollani, Salvatore Cascio, Laura Chiatti, Marco Giallini e Andrea Griminelli tra gli ospiti del trio del bel canto, ha conquistato 4,7 milioni di spettatori ed il 25,8%.

Su Canale 5 la replica di The Winner Is, con Gerry Scotti alla conduzione, ha avuto 1,7 milioni di spettatori e 10,4%.

Su Italia 1 per la pellicola Guardiani della galassia, con Chris Patt, Zoe Saldana, 1,194 milione di spettatori e 6,3% di share.

Su Rai2 il telefilm F.B.I. ha raccolto 1,2 milioni di spettatori e il 6%, Blue Bloods 1,152 milioni e 5,7%.

Su Rai3 la nuova puntata di Sapiens- Un solo pianeta, con Mario Tozzi alla conduzione, ha conseguito 1,093 milioni di spettatori e il 6% di share.

Su Rete4 la pellicola Colpevole d’innocenza con Tommy Lee Jones e Ashley Judd, ha totalizzato 1,038 spettatori e 5,4% di share.

Su La7 la serie cult Downtown Abbey ha avuto 336mila spettatori e 1,8% di share.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento di Il Volo-Tributo a Ennio Morricone)