Ascolti tv 3 giugno digital e pay: Barbieri in vetta per SkyUno. Willis fa vincere Iris. Senza Azzurrini, gli Europei U21 non brillano su RaiSport

Ascolti tv native digitali free, gruppi: altre Rai 7,5% nell’intera giornata e 7,5% in prima serata; altre Mediaset 8,4% e 8,9%.

Una serata interlocutoria quella di giovedì 3 giugno per la pay tv, con gli Europei di calcio in arrivo e, su RaiSport, dopo l’uscita degli Azzurrini, l’omologa manifestazione per le Nazionali Under 21 a pescare dal core target Sky. Su Rai Sport nel preserale l’Europeo Under 21 con la prima semifinale Spagna-Portagallo ha raccolto 121mila spettatori pari all’1%, mentre in prima serata la semifinale Olanda-Germania ha avuto 226mila spettatori pari all’1%. Su Sky Uno 4 Hotel ha raccolto 201mila spettatori di flusso (323mila cumulati con +1 e on demand) e lo 0,9% con la puntata in Alto Adige .

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: vince l’action con Bruce Willis, momento d’oro per Iris

In prima serata. Su Iris Die Hard Vivere o morire con Bruce Willis protagonista ha raccolto 579mila spettatori con il 2,8%. Su Tv8 I Delitti del Barlume- Il re dei giochi a 406mila spettatori con 1,8%. Su Rai4 la seconda stagione di MacGyver ha avuto 402mila spettatori e 1,9%. Su Rai Movie Fuori controllo a 450mila spettatori e l’1,4%. Su RaiPremium Il Commissario Rex a 388mila spettatori con 1,7%. Su Cielo A Dangerous Man 346mila spettatori e l’1,6%. Sul 20 Transformers L’Ultimo cavaliere ha conseguito 321mila spettatori con l’1,73%. Su Rai Movie Red Lights a 308mila spettatori pari all’1,4%. Sul Nove Quasi quasi cambio i miei ha raccolto 285mila spettatori con 1,3% e poi 312mila e 2,1%. Su Cine34 Tiramisù 265mila spettatori con 1,2%. Su Real Time L’Atelier delle Meraviglie ha totalizzato 262mila spettatori con 1,1%. Su La5 Something Borrowed ha ottenuto 234mila spettatori con l’1,1%. Su Rai Sport l’Europeo Under 21 con la semifinale Olanda-Germania 226mila spettatori pari all’1%. Su TopCrime The Closer 202mila spettatori e 0,87%. Su La7d per Ma come fai a far tutto 132mila spettatori con 0,6%. Su Italia2 Notte del giudizio a 84mila spettatori con 0,4%.

In access. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco 438mila spettatori con 2%. Su Tv8 Guess my age a 334mila e 1,5%. Nel preserale. Su Tv8 4 Ristoranti 230mila spettatori e 1,4%. Su Rai Sport l’Europeo Under 21 con la prima semifinale Spagna-Portogallo ha raccolto 121mila spettatori pari all’1%. In seconda serata. Su Nove Supernanny 171mila e 2,6%. Su Tv8 Gomorra 210mila e 1,4%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di 4 Hotel)