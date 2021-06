Che traffico su Sky Q!

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: via vai di app sul decoder. Esce Dazn, entra Mediaset Infinity. E cresce l’attesa per lo sbarco di Discovery+ e di RaiPlay.

Sky Q, dalle app esce Dazn ed entra Mediaset Infinity

ItaliaOggi, pagina 17, di Claudio Plazzotta.

I vertici di Sky Italia hanno più volte ribadito che Sky Q deve rappresentare una sorta di hub da cui accedere non solo ai contenuti Sky, ma pure alle principali app di prodotti audiovisivi, in modo da assicurare una esperienza completa ai propri abbonati. Dal prossimo autunno su Sky Q sarà disponibile di default la app di Mediaset Infinity, che ha sostituito Mediaset Play (in fase di spegnimento) e che proporrà molti contenuti gratuiti (il catalogo dei canali Mediaset) e una parte a pagamento con film, serie tv e i match di Champions League. Entro la fine dell’anno, inoltre, arriverà su Sky Q pure Discovery+, il nuovo ott del gruppo Discovery. Da luglio, però, sparirà l’app di Dazn, che sarà veicolata dalla piattaforma TimVision (la metà degli abbonati a Dazn lo erano attraverso Sky). Vanno invece avanti le discussioni con RaiPlay, a lungo corteggiata da Sky ma che non ha ancora chiuso un accordo con la piattaforma di Comcast.

