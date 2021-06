Ascolti tv 2 giugno digital e pay: Iris batte Rai4 e la replica di Tv8. Il 20 non svolta col calcio

In prima serata, tra le native digitali free vince il film di Paul Haggis. Su Iris Nella Valle di Elah ha totalizzato 617mila spettatori con il 2,9%. Su Rai4 Blood Money – A Qualsiasi Costo 551mila con il 2,5%. Su Tv8 la replica di Name That Tune 466mila spettatori con il 2,3%.

Ascolti tv pomeriggio: vanno forte i film di Tv8. Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata

In prima serata, mercoledì 2 giugno, mentre Sky affila le armi in attesa degli Europei di calcio, è stato il cinema delle native digitali free a costituire la principale alternativa alle generaliste tradizionali. Su Iris Nella Valle di Elah, con Tommy Lee Jones, Charlize Theron e Susan Sarandon e la regia di Paul Haggis ha totalizzato 617mila spettatori con il 2,9%. Su Rai4 Blood Money – A Qualsiasi Costo ha conseguito 551mila spettatori con il 2,5%.Su Tv8 la replica di Name That Tune ha conquistato 466mila spettatori con il 2,3%. Su Giallo Unfrogettable ha raccolto 387mila e l’1,7% col primo episodio e 434mila spettatori e il 2,1% col secondo episodio. Su La5 Cenerentola in passarella ha ottenuto 377mila spettatori con l’1,8%. Sul Nove Accordi & Disaccordi ha raccolto 323mila spettatori con l’1,5%. Su RaiMovie Stagioni da ricordare 302mila spettatori e 1,4%. Su Rai Premium Come una madre ha riscosso 290mila spettatori con 1,3%. Sul 20 l’amichevole Inghilterra-Austria ha avuto 272mila spettatori e l’1,2%. Su Real Time Abito da Sposa Cercasi – Puglia ha conseguito 261mila spettatori con l’1,1%. Su Cine34 Baaria 243mila spettatori e 1,13%. Su Rai5 Concerto per il 75° anniversario della Repubblica Italiana 206mila spettatori e 0,9%. Su TopCrime Law & Order 201mila spettatori e 0,9%. Su La7d Italia-Brasile volley femminile consegna 127mila spettatori e 0,8%.

In access. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 409mila spettatori con l’1,9%. Su Tv8 Guess My Age ha riscosso 342mila spettatori con l’1,6%. Al mattino. Su Tv8 Love Cafè ha raccolto 102mila spettatori con l’1,4%. Nel pomeriggio. Su TV8 Io Prima di Te ha raccolto 436mila spettatori con il 3,3%, La Sposa Fantasma 318mila spettatori e 3,1%. Malinteso d’amore 272 mila e 2,3%. Nel preserale. Su Tv8 4 Ristoranti 398mila spettatori e 2,3%. In seconda serata. Su Rai4 Maximum Risk 251mila e 1,9%. Su Nove Fratelli di Crozza 216mila spettatori e 1,6%, Naked Attraction Italia 101mila spettatori e 2,2%. Su Tv8 Antonino Chef Academy 142mila spettatori e 1,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Nella Valle di Elah)