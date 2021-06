Ascolti tv analisi 2 giugno: Rino Gaetano (r) stacca Bisio. Anche Sciarelli (con Denise) batte Canale5. Rai2 fa beneficienza anche alle altre reti

Prevale la replica di Ma il Cielo è sempre più blu, dedicato al cantautore romano. Con meno pubblico davanti ai teleschermi, cala per ascolti ma non per share Chi l’ha visto? con il caso Pipitone, che batte la prima tv di Bentornato Presidente. Per le Frecce Tricolori 25,5%.

Ascolti Tv, in seconda serata Mannoni sfiora il 10% con il traino di Chi l’ha visto? e insegue Vespa.

Nel giorno della Festa della Repubblica, mercoledì 2 giugno, tanti italiani mancavano all’appello davanti agli schermi tv. Al primo posto in graduatoria, senza faticare, si è collocata Rai1. Il nuovo passaggio di Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre più blu, con Claudio Santamaria, Laura Chiatti, Kasia Smutniak nel cast, ha riscosso 3,136 milioni di spettatori e il 16,5% di share. Il film tv ha travolto la pellicola in prima tv su Canale5: Bentornato Presidente che, con nel cast Claudio Bisio, Sarah Felberbaum, Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, Antonio Milo, molto più debole del primo capitolo, ha avuto solo 1,948 milioni di spettatori e 10,05% di share, finendo nettamente dietro la terza rete. Federica Sciarelli rimane concentrata sul caso di Denise Pipitone e in collegamento con Mazara Del Vallo. Chi l’ha visto? ha ottenuto 2,6 milioni ed il 13,4% di share; sette giorni prima – con una penetrazione più alta del mezzo – aveva ottenuto 2,9 milioni di spettatori ed il 13,5%, mentre il programma era arrivato a 2,877 milioni e 12,9% due puntate fa. Col filotto di record recente, Sciarelli oramai ha messo la freccia e sta sorpassando Report in vetta alla graduatoria delle trasmissioni di Rai3 in questa porzione di stagione, perdendo però ancora da Fazio considerato pure l’autunno.

Molto staccati sono arrivati i film ed il talk, l’evento di Rai2. Su Italia1 Batman vs Superman: Dawn opf Justice ha avuto 944mila spettatori e il 5,11%. Su Rete4 Zona Bianca, con Giuseppe Brindisi alla conduzione e tra gli ospiti Rita Dalla Chiesa, Vittorio Sgarbi, Alessia Morani, Andrea Delmastro, Piero Sansonetti, Vladimir Luxuria, Karima Moual, Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco, ha conseguito 838mila spettatori e 4,65%, in leggero progresso rispetto a sette giorni prima (813mila spettatori e 4,1%). Su Rai2 aveva un che di surreale l’incontro di calcio di beneficienza organizzato per aiutare Save The Children. La Partita, con Fabrizio Rocca, alla conduzione e madrine Anna Falchi e Manuela Arcuri, ha riscosso solo 501mila spettatori e il 2,53%. Più o meno sulla stessa linea ha corso La7. La puntata di Atlantide sulle origini della Repubblica italiana ha raccolto solo 405mila spettatori e il 2,6%.

Le altre partite di giornata

In access. Su Rai1 I soliti Ignoti 4,569 milioni e 20,4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3,224 milioni di spettatori con uno share del 14,4%. Su Italia1 CSI 963mila spettatori con il 4,5%. Su Rai3 Nuovi eroi è stato visto da 1,090 milioni di spettatori e il 5,5% e Un Posto al Sole a 1,632 milioni di spettatori e il 7,4%. Su La7 Otto e Mezzo ha radunato 1,254 milioni di spettatori e 5,8%. Su Rete4 Stasera Italia ha avuto 1,066 milioni e 5,2% nella prima parte e 1,005 milioni di spettatori e 4,4% nella seconda parte. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1,046 milioni di spettatori con il 4,6%. Nel preserale su Rai1 2 Giugno festa della Repubblica 2,248 milioni e 15,4%. Su Canale 5 la replica di Caduta Libera 1,3 milioni di spettatori con 10,7% di share e 2,454 milioni di spettatori con il 16,4% di share. Su Rai3 TGR 2,533 milioni di spettatori con il 15,5%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina 13,3% di share e Uno Mattina 19,4%; Anniversario Repubblica 25,5% di share, Storie Italiane 23,5% e 19,9%. Su Canale5 Mattino Cinque fa 13,7% nella prima parte, 11,5% nella seconda e nella terza finale 10,8%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 4,1%. Su Rai3 Agorà 5,4% di share. Mi manda Rai3 3,8%. Su La7 Omnibus 3%. A seguire Coffee Break 2,2%. A mezzodì. Su Rai1 E’ sempre mezzogiorno 17,1%. Su Canale 5 la replica di Forum 12,9%. Su Rai3 Elisir 6,4%. Su Rete4 Il Segreto 1,9% di share, La signora in giallo 3,6%. Su La7 L’Aria che Tira 2,6% e 2,6%.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro giorno 13,6%; Il Paradiso delle Signore 11,5% in replica, Vita in diretta 18,6%. Su Canale5 Beautiful 16,1%, Una Vita 15,8%, Mr Wrong 13,9%, Love is in the air 14,9%, l’Isola dei Famosi 10,9%. Su Italia1 I Simpson 4,8%, 4,8% e 4,9%. Su Rai3 Geo 4,9%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 4,9%. Su La7 Tagadà 2,1% e Tagadoc 1,7%. In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 10,5%. Su Canale 5 Tg5 Notte 6,2%. Su Rai2 ReStart 2,2%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 9,5%. Su Italia1 Capitan Harlock 6,6%, su Rete4 Confessione reporter a 3,5%. Alle 20.00. Tg1 a 4,1 milioni e 22%; Tg5 a 3,481 milioni e 18,4%; e TgLa7 a 856mila e 4,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di La Partita)