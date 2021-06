Ascolti tv 31 maggio digital e pay: Sky accende il cinema e le serie, fa bene Intergalactic. Iris vince con Cassel e Bellucci

Al pomeriggio corre il Rosario su Tv2000 con il Papa. Tra le native digitali free in prime time. Su Iris Il patto dei Lupi 494mila e 2,3%. Su La5 per Ti Va di Ballare? 438mila e 1,9%. Su Tv8 Gomorra – La Serie 388mila e 1,7%. Su Real Time Sorelle al limite e poi 358mila e 1,5%.

Ascolti Tv, tematiche gruppi: altre Rai 6,8% intera giornata e 6,2% prima serata; altre Mediaset 8,4% e 8,9%.

L’Under 21 dell’Italia perdente col Portogallo su Rai1 ha attratto molto il core target Sky lunedì 31 maggio. Ma la pay ha offerto grandi novità ai cultori di cinema e serie. Su SkyCinema la prima tv di The Outpost, ha conseguito 178mila spettatori e complessivamente. Inoltre, su Sky Atlantic il primo episodio di Intergalactic con Imogen Daines e Samantha Schnitzler, trasmessa dal 2021 in Regno Unito ha avuto 112 mila spettatori.

In prima serata. Su Iris Il patto dei Lupi con Vincent Cassel e Monica Bellucci totalizza 494mila spettatori con il 2,3%. Su La5 per Ti Va di Ballare? 438mila spettatori e l’1,9%. Su Tv8 la prima stagione di Gomorra – La Serie ha ottenuto 388mila spettatori con l’1,7%. Su Real Time Sorelle al limite e poi ha trovato 358mila cultori e 1,5%. Su Rai Movie Il Gigante contenta 345mila spettatori con l’1,9%. Su Rai4 Resident Alien ha avuto 288mila spettatori con l’1,2%. Su Cine 34 L’allenatore nel pallone 2 a 275mila spettatori e 1,2%. Su Nove Australia ha raccolto 265mila spettatori con l’1,5%. Su TopCrime Csi Miami 233mila spettatori e 1%. Su Rai Premium Miss Scarlet & Duke a 230mila spettatori con 0,95%. Su 20 Duri si diventa a 228mila e 1%. Su La7D per la Nations League di Pallavolo, Italia-Russia 78mila spettatori e lo 0,3%. Su Italia2 Sucker Punch a 43mila spettatori con 0,2%.

Nelle altre fasce, Corsi e Papi (ultima puntata) vicini

In day time. Quindi Ogni Mattina ha raccolto 36mila spettatori con 0,7%. 4 Ristoranti 119mila e 1,3%. Al pomeriggio. Su Tv2000 Rosario in Diretta a 490mila spettatori con il 5,2%. Su TV8 Finchè Ex non Ci Separi 312mila e 2,5%. Sul Nove Il Mio Omicidio Non Ha Più Segreti a 265mila spettatori con il 2,7%. Nel preserale. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 286mila spettatori con l’1,6%. In access. Su Nove Deal with it ha raccolto 533mila spettatori e 2,3%. Su Tv8 Guess my age a 515mila e 2,2%. In seconda serata. Su Tv8 Delitti raccoglie 186mila spettatori con 1,6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Intergalactic)