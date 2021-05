Ascolti tv 30 maggio 2021: vince Rai1, Bonolis e Fazio quasi appaiati

Ascolti tv: serata dagli ascolti tv molto bassi.

Una serata scarica dal punto degli ascolti tv, con l’ammiraglia di viale Mazzini che proponeva in replica il film tv Basta un paio di baffi del ciclo Purché finisca bene, che ha registrato il 15,06% di share media con 3,091 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stesa rete aveva raccolto il 14,24% e 3 milioni con Per amore del mio popolo – Don Diana con Alessandro Preziosi. Su Canale5 il game show Avanti un altro! Pure di sera ha fatto il 12,72% e 2,552 milioni d’italiani collegati. Sette giorni il programma di Paolo Bonolis aveva portato a casa l’11,06% e 2,4 milioni. Che tempo che fa su Rai3 ha fatto il 10,84% e 2,457 milioni contatti. Domenica scorsa il talk show di Fabio Fazio aveva fatto il 10,83% e 2,6 milioni.

Ascolti tv altre reti

La classifica prosegue con il talk show Non è l’Arena su La7 al 5,63% e 1,262 milioni di spettatori, poi la serie tv The Rookie su Rai2 al 4,96% e 1,148 milioni e il film Battleship su Italia1 al 5,81% e 1,145 milioni. Si chiude con il film American Sniper su Rete4 al 5,08% e 946 mila contatti, poi Antonino Chef Academy su Tv8 all’1,6% e Supernanny su Nove all’1,4%.

Ascolti tv daytime

Nel pomeriggio lo Zecchino d’oro su Rai1 al 18%, la finale della precedente edizione era andata in onda in prima serata il 7 dicembre 2019 e aveva totalizzato il 12,4%. Nel preserale L’Eredità su Rai1 al 25,4%, mentre Avanti un altro! su Canale5 al 15%. In access prime time Guess my Age su Tv8 all’1,7% e 390 mila, mentre Deal with It su Nove all’1,8% e 414 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Basta un paio di baffi)