Ascolti tv 27 maggio digital e pay: i Friends riuniti hanno ancora i numeri. Iris vince con Eraser, RealTime con Piedi al limite

Ascolti native digitali free, gruppi: altre Rai 6,4% nell’intera giornata e 6,8% in prima serata; altre Mediaset 7,7% e 8,4%.

Una giornata (ed una serata) interlocutoria quella di giovedì 27 maggio per la pay tv, dopo che al mercoledì aveva fatto il botto l’Europa League, in attesa di un fine settimana ancora ricco di eventi top. Da registrare che su Sky il bilancio della mitica reunion di Friends. Nella giornata di ieri, Friends: The Reunion ha totalizzato complessivamente 360mila spettatori medi, con 1.015.442 contatti. Nel dettaglio: la versione originale, trasmessa dalle 9:05 su Sky Atlantic/+1 e on demand, ha ottenuto 99.127 spettatori medi (oltre 253mila contatti), con una share del 2,01%; la versione doppiata, trasmessa alle 21.15 su Sky Atlantic/+1, Sky Uno/+1 e on demand, ha segnato 260.974 spettatori medi, con quasi 846mila contatti, e una share dello 0.84%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: vince l’Eliminatore e batte il BarLume

In prima serata. Su Iris Eraser – L’eliminatore ha raccolto 560mila spettatori con il 2,45%. Su Tv8 I Delitti del Barlume a 509mila spettatori con 2,2%. Sul Nove Sei Giorni, sette notti ha raccolto 455mila spettatori con il 2%. Su Rai Movie Fuori controllo a 450mila spettatori e l’1,4%. Su Rai4 la seconda stagione di MacGyver ha avuto 369mila spettatori e 1,7%. Su RaiPremium Il Commissario Rex a 353mila spettatori con 1,4%. Sul 20 Sopravvissuti ha conseguito 314mila spettatori con l’1,33%. Su La5 Tutto può succedere ha ottenuto 224mila spettatori con l’1,2%. Su Real Time L’Atelier delle Meraviglie ha totalizzato 221mila spettatori con lo 0,9%. Su TopCrime The Closer 208mila spettatori e 0,85%. Su Cine34 Una donna per amica 160mila spettatori con 0,7%. Su La7d per la Pallavolo Femminile, Italia-Serbia a 99mila spettatori con 0,4%. Su Rai5 il balletto con Carla Fracci, La Strada, a 69mila e 0,3%. Su Italia2 Anarchia a 65mila spettatori con 0,3%.

In access. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco 414mila spettatori con 1,8%. Su Tv8 Guess my age a 390mila e 1,7%. Nel preserale. Su Tv8 4 Ristoranti 208mila spettatori e 1,2%. Al mattino e mezzodì. Su Tv8 Ogni mattina 48mila e 0,9%, 4 Ristoranti 87mila e 1%. Su RaiSport a mezzodì Giro d’Italia a 355mila spettatori e 3,1%. Nel pomeriggio. Su Tv2000 Rosario da Lourdes 517mila spettatori con il 5,2%. Su Tv8 Amicizie Mortali 258mila spettatori e 2%, Il compleanno dei miei sogni a 188mila e 1,9% e Vacanza d’amore a 139 mila e 1,3%. In seconda serata. Su Real Time Piedi al Limite 302mila spettatori e 2,2% e poi 327mila spettatori e 4,9%. Su Rai4 il film Charlie’s Angels a 194mila spettatori e 2,1%. Su Nove Corpi da reato 174mila e 1,9%. Su Tv8 Tomb Rider 165mila e 1,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento della reunion di Friends)