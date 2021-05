Don Matteo va in pensione. E arriva don Raoul

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: Bova entra nel cast come nuovo sacerdote al primo incarico e dovrebbe prendere il posto di Terence Hill (82 anni) alla quinta puntata della serie in lavorazione. Bocche cucite, ma…

Don Matteo? No, ora chiamatelo don Raoul

QN – Quotidiano Nazionale, pagina 24, di Barbara Berti.

Da 21 anni indossa la tonaca, il giubbotto di pelle e in sella alla bici risolve casi di cronaca nera sempre prima dei carabinieri, grazie alla sua innata intuizione e alla profonda conoscenza dell’animo umano. È Terence Hill, ovvero Don Matteo, il prete-detective più amato del piccolo schermo. L’attore, oggi 82 anni, dopo i film in coppia con Bud Spencer ancora gettonatissimi, è diventato il simbolo della longeva serie di Rai1 – il debutto risale al 7 gennaio 2000 -, ma adesso pare che si stia avvicinando il momento di un’uscita di scena. II prossimo 31 maggio, in piazza del Duomo a Spoleto, città che ospita la serie dalla nona stagione (prima la location era Gubbio), inizieranno le riprese della tredicesima stagione che andrà in onda sulla rete ammiraglia Rai il prossimo autunno, 10 puntate. Ma per Mario Girotti (questo il vero nome di Terence Hill) il set potrebbe essere breve: nella quarta puntata l’attore pare possa lasciare il testimone a un nuovo sacerdote al suo primo incarico.

Non è al momento chiaro se la sua uscita di scena corrisponderà a un viaggio improvviso, alla morte del personaggio o ad altre trovate narrative, ma sta di fatto che ci sarà un clamoroso colpo di scena, un colpo al cuore per milioni di fan. A prendere il posto in canonica, e forse anche nelle amicizie del maresciallo Nino Cecchini, interpretato da Nino Frassica, sembra destinato ad arrivare Raoul Bova, l’attore reduce dal successo della fiction di Canale5 Buongiorno, mamma! e considerato uno dei sex symbol del cinema italiano. Con il ritorno di Flavio Insinna, la presenza di Bova nel cast è certa. Se sostituirà Terence Hill, o se lo affiancherà e basta, è ancora tutto da scoprire.

Cambio di protagonista

La scelta di Lux Vide (che produce la serie) sembra comunque muoversi nella stessa direzione intrapresa per un’altra fiction Rai, Un passo dal cielo: dopo l’addio del guardaboschi Pietro Thiene, interpretato proprio da Terence Hill, protagonista delle prime tre stagioni, la serie tv ha puntato su un nuovo capo della Forestale, Francesco Neri, che ha il volto di Daniele Liotti. E in questo caso ha ottenuto ottimi risultati sul fronte Auditel. Il cambio di attore è però un vero azzardo, è come se domani Il commissario Montalbano non fosse più interpretato da Luca Zingaretti.

(Nella foto Raoul Bova)