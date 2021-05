E ora Amazon si è comprato James Bond per 8,5 miliardi di dollari

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: Jeff Bezos ha speso 8,45 miliardi di dollari per comprare la mitica MGM, che ha prodotto classici come “Singin' in the Rain”, “Rocky” e “La Pantera Rosa”. Ha un catalogo di oltre 4 mila film e 17 mila episodi televisivi. Il pezzo più prezioso sono i 25 film di 007. Poi ecco “RoboCop”, “Legally Blonde”, “Tomb Raider” e “La famiglia Addams”. Nonché le serie “The Handmaid's Tale”, “Fargo” e “Shark Tank” e “The Voice”.

MF – Milano Finanza, pagina 13.

Amazon e lo studio cinematografico Metro Goldwyn Mayer hanno raggiunto un accordo: il colosso dell’e-commerce acquisirà la celebre catena cinematografica hollywoodiana per 8,45 miliardi di dollari, debito incluso. Amazon guarda al business dell’intrattenimento e ha colto un’opportunità per salire di livello, con il secondo più grande accordo stipulato dall’azienda nel corso della sua storia dopo l’acquisizione da 13,7 miliardi di dollari di Whole Foods, società alimentare statunitense, nel 2017. Il deal dà anche un’idea dell’importanza che i contenuti avranno in futuro nella guerra dello streaming. Lo studio Mgm ha prodotto classici del cinema come Singin’ in the Rain, Rocky e La Pantera Rosa. La transazione include una libreria di oltre 4 mila film e 17 mila episodi televisivi. Il pezzo più prezioso del portafoglio Mgm sono i 25 film del franchise James Bond. Mgm controlla anche i franchise RoboCop, Legally Blonde, Tomb Raider e La famiglia Addams.

Per la tv ha prodotto The Handmaid’s Tale e Fargo e serie senza sceneggiatura come Shark Tank e The Voice. Le entrate dell’azienda provengono per un terzo dai film, per un terzo dai programmi tv e per un terzo dal suo servizio di streaming in abbonamento Epix. Gli studi Mgm sono di proprietà di un consorzio di private equity, che comprende Anchorage Capital Partners, Highland Capital Partners, Davidson Kempner Capital Management e Owl Creek Investments. Negli ultimi mesi Amazon ha investito miliardi di dollari nelle attività cinematografiche e tv, oltre che nello sport live, per supportare l’offerta di abbonamento Prime dell’azienda.

(Nella foto Metro Goldwyn Mayer)