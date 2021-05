Ascolti tv 25 maggio digital e pay: Montrucchio domina con l’appuntamento in crociera e senza. Cinque tv ‘alternative’ attorno o oltre il 2%

Va male Canale 5 e le Altre Mediaset fanno il 9% in prima serata. Tra le native digitali free in prima serata: su Real Time Primo Appuntamento Crociera 641mila e 2,7%. Sul 20 Run all night 485mila e 2,1%.Su Iris L’ultimo colpo in canna 483mila e 2,1%. Sul Nove Il potere dei soldi 448mila e 2%.

Ascolti Tv tematiche grandi gruppi: altre Rai 6,7% nelle 24 ore e 7,14% in prima serata: altre Mediaset 8,1% e 9%.

E’ già iniziato il calciomercato e lo sport live latita un po’ sulle reti in chiaro e a pagamento in attesa della sbornia imminente, calcistica, con le finali delle coppe europee e poi gli Europei di calcio che terranno banco nelle prossime settimane. In questo contesto di attesa su SkyUno martedì 25 maggio Cinque Ragazzi per Me ha ottenuto 18mila spettatori di flusso.

Tra le digital free vince Primo appuntamento in crociera. Montrucchio leader anche in seconda serata

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su Real Time la seconda puntata di Primo Appuntamento Crociera raccoglie 641mila spettatori e 2,7%. Sul 20 Run all night 485mila spettatori con 2,1%.Su Iris L’ultimo colpo in canna ottiene 483mila spettatori con 2,1%. Sul Nove Il potere dei soldi ha raccolto 448mila spettatori con il 2%. Su Rai Movie Nuovo cinema paradiso ha raccolto 383mila spettatori con l’1,9%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of 370mila spettatori con l’1,7%. Su Rai4 Ben Hur 368mila spettatori e 1,7%. Su Rai Premium Una casa e tanti guai 330mila spettatori e 1,4%. Su TopCrime The Mentalist 238mila spettatori con 1%. Su Cine 34 Tutti dentro 228mila e 1%. Su La5 la replica de L’Isola dei Famosi ha riscosso 186mila spettatori con 1,15%. Su La7D Downton Abbey 175mila spettatori e lo 0,85%. Su Italia2 Mr. Bean l’ultima catastrofe 80mila spettatori e lo 0,34%.

In access. Su Nove Deal with it – Stai al gioco ha raccolto 439mila spettatori e 1,8%. Su Tv8 Guess my age 433mila spettatori con 1,8%. In preserale. Su Tv8 4 Ristoranti 236mila spettatori e 1,3%. Su La7d Pallavolo femminile 100mila e 0,5%. Al mattino e mezzodì. Su Tv8 Ogni Mattina 39mila e 0,8%; Quattro Ristoranti ha raccolto 72mila spettatori con lo 0,8%. Al pomeriggio. Su TV2000 il Rosario da Lourdes 523mila spettatori con il 5,2%. Su TV8 La ricetta perfetta 193mila spettatori e 2%. In seconda serata. Su Real Time la replica di Primo Appuntamento 457mila e 2,9% Su Nove la replica di Il potere dei soldi 106 mila e 1,3%. Su Tv8 Mappe Criminali a 116mila e 1,3%, Permette Maisano 69mila e 1,7%.

(Nella foto Flavio Montrucchio)