Ascolti tv 24 maggio digital e pay: Lo squalo morde ancora. Il Giro accende anche RaiSport a pranzo

Ascolti tv, tematiche gruppi: altre Rai 6,8% intera giornata e 6,2% prima serata; altre Mediaset 7,7% e 8,14%.

Niente sport live o proposte particolarmente rilevanti in termini di ascolti sulla pay lunedì 24 maggio. Su SkyCinema la prima tv di American Skin, ha conseguito 72mila spettatori e lo 0,3%, complessivamente a 146mila senza primissime. L’edizione delle 13.30 di SkySport24 ha avuto 95mila spettatori, 23 alla sera a 52 mila.

In prima serata. Su Iris Lo Squalo 518mila spettatori con 2,3%. Su Rai Movie I quattro dell’ave Maria ha racccolto 412mila spettatori con l’1,8%. Su Rai Premium Vicino del piano di sopra a 368mila spettatori con 1,5%. Sul Nove Corpi da reato ha avuto 348mila spettatori con l’1,6%. Su Real Time Vite al limite e poi ha trovato 341mila cultori e 1,4%. Su 20 Pitch Black a 289mila e 1,22%. Su Cine 34 Tre uomini e una gamba 271mila spettatori e 1,13%. Su Rai4 Resident Alien 249mila spettatori e 1%. Su Tv8 Gomorra la serie a 239mila spettatori con l’1,1%. Su La5 Qualcosa di personale 237mila spettatori e 1,1%. Su La7d Josephine Ange Gardien raccoglie 203mila spettatori e 0,9%. Su TopCrime Csi Miami 173mila spettatori e 0,7%. Su Italia2 The hunters a 44mila spettatori con 0,3%.

Nelle altre fasce, Corsi e Papi vicini

In day time. Quindi Ogni Mattina ha raccolto 68mila spettatori con 1%. 4 Ristoranti 77mila e 0,7%. Su Rai Sport Giro di Italia: Prima Diretta 582mila spettatori con il 4,5%. Al pomeriggio. Su Tv2000 Rosario in Diretta a 642mila spettatori con il 5,1%. Su Tv8 Colpevole d’innocenza 311mila con il 2,1%. Innamorarsi a Sugarcreek ha raccolto 280mila spettatori con 2,4%. %. Una famiglia ritrovata ha raccolto 215mila spettatori con 1,6%. Nel preserale. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 324mila spettatori con l’1,6%. In access. Su Nove Deal with it ha raccolto 521mila spettatori e 2,1%. Su Tv8 Guess my age a 510mila e 2%. In seconda serata. Sul Nove La guerra dei mondi 166mila spettatori e 2,1%. Su Rai4 Presenze demoniache a 153mila e 1,2%. Su Tv8 Antonino Chef Academy raccoglie 91mila spettatori con 1,1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento de Lo squalo)