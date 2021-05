Ascolti tv 23 maggio digital e pay: Sky saluta la Serie A ‘full’ col botto. Da record anche Caressa, Juric e Ugolini. Montecarlo boom

Ascolti Tv gruppi: altre Mediaset 7,6% nelle 24 ore e 7,3% nel prime time; altre Rai 6,7% e 5,6%.

Ultima giornata di campionato di Serie A nell’era con tutte le partite o quasi su Sky, ieri in tv, visto che dall’anno prossimo a meno di sorprese, sarà Dazn ad offrire tutti i match principali della massima serie. Calcio, ciclismo, Formula Uno hanno contraddistinto il menù sportivo di domenica 23 maggio. Al pomeriggio alle 15.00 live su Sky e Tv8 è andato in onda il Gran Premio di Monaco da Montecarlo in diretta. La gara vinta da Max Verstappen, con Charles Leclerc che non ha nemmeno preso il via per un problema alla macchina, ma con Carlos Sainz che è arrivato secondo al traguardo ha avuto 2,3 milioni di spettatori ed il 15,2% su Tv8 e 1,223 milioni di spettatori e l’8,1% su Sky. Ma vediamo il bilancio della Serie A. Su Sky Atalanta-Milan alla sera ha avuto 951mila spettatori con il 3,9% di share; Napoli-Verona ha conseguito 485mila spettatori e 2%; Diretta Gol 391mila spettatori e l’1,6%. Alla sera, quindi, complessivamente Sky ha conseguito 2,027 milioni di spettatori e l’8,3%. Inoltre sul canale 209 di Dazn1 su Sky il match Bologna-Juventus si è fermato a 363mila spettatori e 3,5%.

Caldissimi gli studi, ieri sera, con la polemica tra Ivan Juric ed il giornalista Sky Massimo Ugolini in primo piano, con esiti importanti anche in termini di ascolti. Sky Calcio Club – Prima parte (dalle 22.50 alle 23.50) ha avuto 1,135 milioni di spettatori, con il 6,2% di share (record stagionale). Sky Calcio Club – Seconda parte (dalle 23.55 alle 00.05) ha riscosso 633 mila spettatori con il 5% di share. Sky Calcio Club – Terza parte (dalle 00.10 alle 00.30) ha conseguito 469 mila spettatori con il 5,1% di share. Tv pubblica protagonista al pomeriggio per gli sportivi. La tappa del Giro d’Italia su Rai 2 all’arrivo ha avuto 2,193 milioni e il 15,8% e Il Processo alla tappa 1,3 milioni ed il 10,6%. Gli Europei di Nuoto, con le tante medaglie italiane hanno riscosso 1,056 milioni di spettatori ed il 7,66% sempre sulla seconda rete.

Tra le native digitali free: vince Iris davanti a Rai4 e 20

Su Iris Codice Magnum 374mila e 1,6%. Su Rai4 Standoff a 353mila spettatori con l’1,5%. Sul 20 The Kingdom 320mila spettatori con 1,4% di share. Su TopCrime Colombo 312mila e 1,28%. Su Tv8 Antonino Chef Academy è stato seguito da 282mila spettatori con l’1,2% di share. Sul Nove Supernanny a 278mila spettatori e l’1,1%. Su La5 Un Amore sotto l’albero 238mila spettatori e l’1%. Su RealTime The Real Housewives di Napoli 2 ha raccolto 238mila spettatori con l’1%. Su Cine 34 Grandi Magazzini 229mila e 1%. Su Rai Movie Il sole è anche una stella ha ottenuto 204mila spettatori con lo 0,84%. Su Focus Stonehenge rivelata 163mila spettatori con 0,7% di share. Su RaiPremium Cavalli di battaglia 126mila e 0,73%.

In access. Su Tv8 4 Ristoranti 476mila spettatori e 2% di share. Sul Nove Little Big Italy 192mila spettatori e 0,8%. In seconda serata. Sul Nove SuperNanny 242mila spettatori e 1,3%. Su Tv8 Name the tune 132mila spettatori e 1,7% di share. In preserale. Su Rai Sport – dalle 19.31 alle 20.04 – i Campionati Europei di Nuoto hanno interessato 362.000 spettatori con il 2%. Al pomeriggio. Su Tv8 la gara di Superbike ha raggiunto 847mila spettatori con il 5,2%. Sulla stessa rete il Gran Premio di Formula 1 di Montecarlo ha raccolto 2,3 milioni dispettatori con il 15,1%, con pre e post gara nel complesso Tv8 ha avuto 850mila spettatori e il 6,3%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Sky Calcio Club)