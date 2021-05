Ascolti Tv 22 maggio: boom Maneskin all’Eurovision Song Contest (4,5 milioni e 25%). Travolti Albano e Romina (2 mln). Giro record sullo Zoncolan

Ascolti tv trend: batte il record della manifestazione dell’Ebu l’edizione vinta dall’Italia in rimonta, grazie al voto popolare europeo

Poco calcio, Formula Uno da Montecarlo e Giro d’Italia con la tappa dello Zoncolan (oltre 3 milioni ed il 23,5% per l’arrivo vincente di Fortunato in vetta) hanno caratterizzato il day time di sabato 22 maggio. In prima serata era del tutto inedita e speciale la sfida tra le ammiraglie: su Rai1 c’è stata la finale dell’Eurovision Song Contest vinta ‘in rimonta’, grazie al televoto, dai Maneskin, con il successo di Sanremo, Zitti e Buoni, mentre su Canale 5 sono andati in onda Albano e Romina. I telefilm su Rai2, Mario Tozzi sulla terza rete, il titolo cult d’animazione su Italia1 (I pinguini di Madagascar), un film comico cult su Rete4 (Viaggi di Nozze, firmato Carlo Verdone) e una versione di Bille August de I Miserabili su La7 completavano l’offerta. Ecco la graduatoria per ascolti.

La vittoria dell’Italia a Rotterdam ottiene 4,5 milioni ed il 25%, mentre Ia replica di 55 Passi nel Sole si ferma a 2 milioni. I telefilm di Rai2 battono Tozzi.

Su Rai1 la finale di Eurovision Song Contest, con Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi alla cronaca, e la vittoria in rimonta a Rotterdam – grazie al televoto continentale – dell’Italia con i Maneskin, ha avuto 2,253 milioni di spettatori e 10,5% (nel 2020 Europe Shine a Light aveva raccolto 2,763 milioni di spettatori e l’11% di share su Rai 1, nel 2019 il contest in versione standard aveva avuto 3,539 milioni di spettatori pari al 19,7% di share confrontandosi con Amici).

Su Canale 5 la replica dello show antologico 55 Passi nel Sole, con Albano e Romina sul palco con parenti e amici (Ricchi e Poveri, Toto Cutugno, Mario Biondi, Pupo, Roberto Vecchioni, Iva Zanicchi, J-Ax, Alex Britti, Pippo Baudo, Lino Banfi, Beppe Fiorello e Michele Placido) ha conseguito 2 milioni di spettatori ed il 10,7%.

Su Rai2 il telefilm F.B.I. ha raccolto 1,5 milioni di spettatori e il 6,7%, Blue Bloods 1,460 milioni e 6,6%. Su Rai3 la nuova puntata di Sapiens- Un solo pianeta, con Mario Tozzi alla conduzione, ha conseguito 1,2 milioni di spettatori e il 6,1% di share. Su Italia 1 per la pellicola d’animazione cult, I pinguini di Madagascar, 1 milione di spettatori e 4,6% di share. Su Rete4 il film Viaggi di Nozze con Carlo Verdone mattatore e a fianco Claudia Gerini, Veronica Pivetti, Manuela Arcuri, ha totalizzato solo 871mila spettatori e 4,2% di share. Su La7 il film cult I Miserabili, con Liam Neeson, Geoffrey Rush, Uma Thurman, Claire Danes, Hans Matheson, Peter Vaughan, ha avuto 589mila spettatori e 2,8% di share.

Emanuele Bruno

(Nella foto il momento del picco di share di Eurovision Song Contest)