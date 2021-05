Ascolti tv 20 maggio digital e pay: Le Ferrari accendono Sky con le prove di Monaco. Rai4 batte Rai2 con l’Eurovision Song Contest

Ascolti Tv native digitali free, gruppi: altre Rai 6,8% nell’intera giornata e 6,9% in prima serata; altre Mediaset 7,9% e 9,3%

Una giornata ed una serata interlocutoria quella di giovedì 20 maggio per la pay tv, prima di un ricco week end sportivo. In tema Formula 1, da Montecarlo, le prove libere del Gp, con le due Ferrari in grande forma, ha hanno avuto 163 mila spettatori complessivi. Infine, da registrare sempre sulla pay, che su Sky Uno Quattro Hotel ha raccolto 226mila spettatori e 0,9%.

In prima serata. Su Rai4 la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2021 ha avuto 555mila spettatori con il 2,3%. Su Iris Il Buio nell’Anima ha raccolto 490mila spettatori con il 2,1%. Su Tv8 I Delitti del Barlume a 450mila spettatori con l’1,9%.Su Rai Movie Il Segreto dei Suoi Occhi a 349mila spettatori e l’1,5%.Sul Nove La Guerra dei Mondi ha raccolto 343mila spettatori con l’1,5%. Sul 20 The Time Machine ha conseguito 343mila spettatori con l’1.4%. Su Cine34 Belli di papà 320mila spettatori con 1,35%. Su La5 Miss F.B.I. ha ottenuto 299mila spettatori con l’1,3%. Su RaiPremium Il Commissario Rex a 253mila spettatori con 1,1%. Su Real Time L’Atelier delle Meraviglie ha totalizzato 234mila spettatori con lo 0,9%. Su TopCrime The Closer 160mila spettatori e 0,64%. Su Italia2 Notte del giudizio a 94mila spettatori con 0,4%. Su La7d Eden a 74mila spettatori con 0,4%.

In access. Su La5 Uomini e Donne in replica ha ottenuto 445mila spettatori con il 2% Su Tv8 Guess my age a 434mila e 1,8%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco 390mila spettatori con 1,6%. Su Rai4 la presentazione della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 325mila e 1,4%. Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia 237mila spettatori e 1,2%. Al mattino e mezzodì. Su Tv8 Ogni mattina 63mila e 1,3%, 4 Ristoranti 50mila e 0,5%. Su RaiSport a mezzodì Giro d’Italia a 324mila spettatori e 3%. Nel pomeriggio. Su Tv2000 Rosario da Lourdes 532mila spettatori con il 5,1%. Su Tv8 Una calda estate 171mila spettatori e 1,7%, Vite da copertina a 96mila e 0,9%. Su Rai Sport il match dei playoff di Serie C, Bari-Foggia ha raccolto 32mila spettatori e lo 0,3%. In seconda serata. Su Tv8 Comedy Central News 168mila e 1%. Su Nove King Arthur 142mila e 1,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento delle prove di Montecarlo, Mattia Binotto)