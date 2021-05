Ascolti tv 20 maggio 2021: Ra1 fa il doppio di Canale5. Terza Rai3

Ascolti tv: la fiction con Daniele Liotti straccia il film con Clint Eastwood

Daniele Liotti meglio di Clint Eastwood, questo almeno a giudicare dagli ascolti tv di ieri sera. Il finale di stagione di Un passo dal cielo 6 su Rai1, infatti, ha registrato il 24,09% di share media con 5,246 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa fiction aveva raccolto il 23,2% e 5 milioni. Seconda posizione, con l’esatta metà dei dati, il film Il corriere – The Mule su Canale5 con il 12,77% e 2,694 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa l’ammiraglia Mediaset aveva portato a casa il 7,5% e 1,3 milioni con la pellicola First Man – Il primo uomo. Sempre sul podio Amore criminale su Rai3 con il 5,98% e 1,417 milioni di contatti. Giovedì scorso lo stesso programma aveva fatto il 6,8% e 1,6 milioni.

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio la partita Bomber & King su Italia1 con il 5,33% e 1,238 milioni di tifosi collegati, poi il talk show Diritto e rovescio su Rete4 al 6,38% e 1,128 milioni e Piazza pulita su La7 al 5,46% e 969 mila. Si chiude con la serie tv I delitti del Bar Lume su Tv8 all’1,9% e 450 mila contatti, poi il talk show Anni 20 su Rai2 all’1,76% e 420 mila e il film La guerra dei mondi su Nove all’1,5% e 343 mila.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’Eredità su Rai1 al 24,3%, mentre Avanti un altro! su Canale5 al 19,2%. In access prime time Guess my Age su Tv8 all’1,8% e 434 mila, mentre Deal with It su Nove all’1,6% e 390 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Un passo dal cielo)