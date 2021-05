Ascolti tv analisi 19 maggio: perchè la Coppa Italia non ha fatto boom. E Bova e Sciarelli (con Denise e la lettera anonima) hanno fatto bene

Ascolti Tv, in seconda serata Mannoni va forte con il traino di Chi l’ha visto? e batte Vespa.

Botto forse sì, ma non si è trattato certo di una deflagrazione nucleare. Un’esplosione c’è stata con la Juve che ha affrontato virilmente la Dea, ma non ci sono stati – sorprendentemente, in senso figurato – morti e feriti, tra i programmi e le reti tv ieri schieratisi come alternativa al calcio. Era un mercoledì televisivo inedito e anomalo – con la finale di Coppa Italia a radunare i maschi e Buongiorno Mamma! e Chi l’ha visto? a contendersi duramente il pubblico femminile – quello del 19 maggio. Su Rai1 la partita vinta dalla Juventus per due a uno sull’Atalanta ha portato a casa 7,977 milioni ed il 31% di share. Un buon risultato, per carità, ma inferiore a quello della finale dello scorso anno, che aveva sancito però il ritorno al calcio giocato, Napoli-Juventus (10,2 milioni e 39,6%). Dopo le polemiche sugli arbitraggi, che hanno di nuovo messo un po’ in discussione la credibilità del sistema, il match di ieri ha fatto meno in termini di ascolti anche della semifinale di questa edizione, Juve-Inter, che aveva avuto quasi 8,4 milioni di spettatori ed il 30% di share.

La finale decisa da Enrico Chiesa, per stare alle edizioni recenti, ha fatto meglio di Atalanta-Lazio, persa sempre dalla Dea, che aveva avuto nel 2019 circa 7,3 milioni di spettatori ed il 28,7%. Per stare alle prestazioni recenti dei bianconeri nella manifestazione, invece, nel 2018 Milan-Juventus aveva avuto 10,260 milioni di spettatori ed il 39,3%. Se si considerano gli ultimi dieci anni, il risultato top del torneo sponsorizzato da TIM rimane quello di Juve-Napoli del 2012 (11,6 milioni circa ed il 42%), mentre Roma-Inter del 2010 aveva avuto 11,7 milioni di spettatori ed il 39,9%. Il bilancio esuberante di ieri del calcio non è bastato però a inficiare le prestazione dei principali competitor: su Canale 5 Buongiorno Mamma!, con Raoul Bova protagonista, ha avuto 3,4 milioni di spettatori e il 15,6% di share portando a casa una buona difesa.

Un discorso a parte lo merita ancora una volta Chi l’ha visto?, che sta continuando a tenere caldo il caso di Denise Pipitone. Ieri la trasmissione di Federica Sciarelli ha mostrato la lettera anonima di cui si era parlato alla fine della puntata di mercoledì scorso ed ha conseguito ben 2,877 milioni di spettatori ed il 12,9%; sette giorni prima con Mazara del Vallo ancora in primo piano il programma era arrivato a 2,951 milioni di spettatori ed il 13,6%, e in precedenza aveva avuto 2,983 milioni di spettatori ed il 13,7%. Vale la pena ricordare che con il caso fake di Olesya Rostova e della sua somiglianza con Denise, Chi l’ha visto? era arrivato alla fine di marzo a quota 3,520 milioni di spettatori ed il 15,2%, con un picco di 5,1 milioni ed il 18,21%.

Ma torniamo alla prima serata di ieri. Dietro i primissimi si è collocato il film di Italia 1, Un’impresa da Dio, a 1,056 milioni e 4,2%. Il film rosa di Rai2 in prima tv, Non c’è campo, ha conseguito solo 900 spettatori ed il 3,7%. Più indietro sono arrivati i programmi di approfondimento. Che sono andati meglio del prevedibile. Su Rete4 Zona Bianca ha schierato Matteo Salvini, Vittorio Sgarbi, Fabrizio Pregliasco, Maurizio Gasparri, Gianluigi Paragone, Luciano Nobili, Simona Bonafé, Elisabetta Gardini, Piero Sansonetti, Vladimir Luxuria, Alessandro Cecchi Paone e Annamaria Bernardini De Pace. Giuseppe Brindisi ha così avuto 805mila spettatori e il 4% (650mila spettatori e 3,3% sette giorni prima). Su La7 Atlantide con Andrea Purgatori a raccontare il conflitto eterno tra israeliani e palestinesi, ha prodotto 634mila spettatori e 2,4%.

Le altre partite di giornata. Bene il Giro su Rai2, con la tappa sullo sterrato meglio dei contenitori del pomeriggio.

In access. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3,6 milioni di spettatori con uno share del 14%. Su Italia1 CSI 1,037 milioni di spettatori con il 4,2%. Su Rai3 Nuovi eroi è stato visto da 1,273 milioni di spettatori e il 5,5% e Un Posto al Sole a 1,9 milioni di spettatori e il 7,5%. Su La7 Otto e Mezzo ha radunato 1,580 milioni di spettatori e 6,3%. Su Rete4 Stasera Italia ha avuto 1,137 milioni e 4,8% nella prima parte e 980mila spettatori e 3,8% nella seconda parte. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 882mila spettatori con il 3,4%. Nel preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 2,7 milioni e 19,9%, L’Eredità 4,3 milioni e 24,8%. Su Canale 5 Avanti il primo 2,228 milioni di spettatori con 17,1% di share e Avanti un altro 3,243 milioni di spettatori con il 19,4% di share. Su Rai3 TGR 2,741 milioni di spettatori con il 15%. Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina 13,6% di share e Uno Mattina 18,2%; Storie Italiane 18,4% e 16,8%. Su Canale5 Mattino Cinque fa 18% nella prima parte, 17,9% nella seconda e nella terza finale 15,3%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 4,4%. Su Rai3 Agorà 7,9% di share. Mi manda Rai3 5,4%. Su La7 Omnibus 29%. A seguire Coffee Break 3,9%.

A mezzodì. Su Rai1 E’ sempre mezzogiorno 15,7%. Su Canale 5 Forum 18%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6,6% nella prima parte e 8,1% nella seconda. Su Rai3 Elisir 6,1%. Su Rete4 Il Segreto 1,5% di share, La signora in giallo 3,9%. Su La7 L’Aria che Tira 4,7% e 4,1%. Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro giorno 13,9%; Il Paradiso delle Signore 18,9%, Vita in diretta 17,8%. Su Canale5 Beautiful 17,4%, Una Vita 18%, Uomini e Donne 22,3%, l’Isola dei Famosi 16,6%, Daydreamer 15,7%, Pomeriggio Cinque 15,3%, 15,1%. Su Rai2 Giro d’Italia all’arrivo a 19,7% e Processo alla tappa a 9,1%. Su Italia1 I Simpson 4,9%, 5% e 4,5%. Su Rai3 Aspettando Geo 4,7%, Geo 9,2%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,8%. Su La7 Tagadà 2,3% e Tagadoc 1,2%. In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 9,1%. Su Canale 5 Tg5 Notte 10,7%. Su Rai2 ReStart 2,1%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 10%. Su Italia1 Qualcosa di straordinario 4,6%, su Rete4 Confessione reporter a 4,4%. Alle 20. Tg1 a 5,630 milioni e 26,7%; Tg5 a 4,272 milioni e 19,9%; e TgLa7 a 1,2 milioni e 5,7%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Coppa Italia)