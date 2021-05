Ascolti tv 18 maggio digital e pay: Cairo e il Toro salvi con il 2,6%. Tv8 e Real Time battono la semifinale di Eurovision Song Contest

Ascolti Tv tematiche grandi gruppi: altre Rai 6,2% nelle 24 ore e 6,5% in prima serata: altre Mediaset 7,9% e 7,9%.

C’era il calcio in prima serata su Sky martedì 18 maggio, con un recupero della Serie A in evidenza. La partita Lazio-Torino, finita zero a zero e con la conquista della salvezza della squadra di Urbano Cairo (che ha litigato con Ciro Immobile e i dirigenti avversari) ha avuto 643mila spettatori e il 2,6% di share, con il caldissimo dopopartita a 130 mila spettatori. Inoltre Su Sky Uno Cinque Ragazzi per Me ha ottenuto 28mila spettatori di flusso 57mila complessivi e lo 0,1%.

Tra le digital free vince il film di Tv8 davanti a Montrucchio in crociera e la disfida canora europea ai preliminari

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Sul Nove Attacco al potere ha raccolto 604mila spettatori con il 2,7%. Su Real Time la prima puntata di Primo Appuntamento Crociera raccoglie 584mila spettatori e 2%. Su Rai4 Eurovision Song Contest (prima semifinale) 533mila spettatori con 2,2%. Sul 20 Security 429mila spettatori con l’1,8%. Su Iris Sfida nel fiume rosso ottiene 395mila spettatori con 1,7%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of 329mila spettatori con l’1,5%. Su Rai Movie Suburicon ha raccolto 295mila spettatori con l’1,23%. Su Rai Premium E alla fine l’amore 271mila spettatori e 1,13%. Su TopCrime The Mentalist 227mila spettatori con 0,9%. Su La7D Downton Abbey 203mila spettatori e lo 0,9%. Su La5 la replica de L’Isola dei Famosi ha riscosso 149mila spettatori con lo 0,9%. Su Cine 34 Io so che Tu sai che io so 125mila e 0,53%. Su Rai Storia Franco Battiato sei un essere speciale ha ottenuto 90mila spettatori con lo 0,6%. Su Italia2 Scemo e più scemo 52mila spettatori e lo 0,22%.

In access. Su Nove Deal with it – Stai al gioco ha raccolto 458mila spettatori e 1,9%. Su Tv8 Guess my age 409mila spettatori con 1,7%. Su Rai4 Anteprima Eurovision Song Contest 313mila e 1,3%. In preserale. Su Nove Little big Italy ha raccolto 204mila spettatori e 1,2%. Su Tv8 4 Cuochi d’Italia 197mila spettatori e 1%. Al mattino e mezzodì. Su Tv8 Ogni Mattina 36mila e 0,7%; Quattro Ristoranti ha raccolto 77mila spettatori con lo 0,8%. Al pomeriggio. Su TV2000 il Rosario da Lourdes 542mila spettatori con il 5%. Su TV8 Giustizia per mia madre 278mila spettatori e 2,1%, Amore in bottiglia 171mila spettatori e 1,8%. Vite da Copertina 97mila spettatori con l’1%. In seconda serata. Su Nove Dietro le sbarre 152 mila e 2,5%. Su Rai4 Wonderland 135mila spettatori con lo 0,8%. Su Tv8 Mappe Criminali a 132mila e 1,2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Lazio-Torino)