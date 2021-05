Ascolti tv 18 maggio 2021: Rai1 gioca sul sicuro con Montalbano

Ascolti tv: la fiction in replica stravince sul film di Canale5

Le due reti ammiraglie generaliste giocano in difesa, ma i pesi in campo sono molto differenti. Così Rai1 ieri sera ha proposto la replica de Il commissario Montalbano, registrando il 20,59% di share media e 4,418 milioni di telespettatori. Settimana scorsa in onda c’erano i David di Donatello con l’11,6% e 2,5 milioni. Seconda posizione, con un divario enorme, il film Ricomincio da me su Canale5 con l’11,37% e 2,436 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa la stessa rete aveva raccolto il 15,7% e 3,2 milioni con il finale di stagione della fiction Buongiorno, mamma! con Raoul Bova. Medaglia di bronzo per Le Iene Show su Italia1 al 10,03% e 1,667 milioni di contatti. Martedì scorso lo stesso programma aveva portato a casa il 9,3% e 1,5 milioni.

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio il one man show Un’ora sola vi vorrei con Enrico Brignano su Rai2 al 6,10% e 1,464 milioni di spettatori, poi il talk show diMartedì su La7 al 5,11% e 1,081 milioni e Fuori dal coro su Rete4 al 5,11% e 896 mila. La classifica si chiude con il talk show #Cartabianca su Rai3 con il 3,95% e 817 mila contatti, poi il film Attacco al potere – Olympus Has Fallen su Nove al 2,7% e 606 mila e Italia’s Got Talent – Best of su Tv8 all’1,5% e 329 mila.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’Eredità su Rai1 al 24,37%, mentre Avanti un altro! su Canale5 al 18,7%. In access prime time Guess my Age su Tv8 all’1,7% e 409 mila, mentre Deal with It su Nove all’1,9% e 458 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Il commissario Montalbano)