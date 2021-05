I palinsesti estivi, Don Matteo e Il Volo su Rai1

Lilli Gruber passa il testimone a Concita De Gregorio

ItaliaOggi, pagina 21, di Giorgio Ponziano.

Lilli Gruber passa il testimone a Concita De Gregorio e se ne andrà al mare. A fine giugno chiude infatti il suo programma (Otto e mezzo, La7) e a prenderne il posto sarà In onda, condotto da Concita De Gregorio, che così salterà le ferie. Subentrerà a Luca Telese, co-conduttore dell’edizione dello scorso anno. Riconfermato David Parenzo, che farà coppia con la De Gregorio. Salteranno le vacanze anche Beppe Convertini e Anna Falchi, ai quali è stato affidato Uno Weekend, che inizierà il 3 luglio e occuperà una parte della mattina (dalle 8.30 alle 10.30) dei sabati e della domeniche estive di Rai1. Il sabato la coppia andrà per mercati lungo la Penisola, la domenica si occuperà prevalentemente di gite fuori porta, giardinaggio e cibo.

Quanto a Rete4, Veronica Gentili animerà la striscia quotidiana (alle 20.30) Stasera Italia Estate. Dal 19 giugno. Si tratta di una sorta di promozione. Infatti, lei già conduce il programma nei week end, prendendo il testimone da Barbara Palombelli, la quale però non sarà presente nell’edizione estiva che quindi graverà tutta sulle spalle della Gentili. Infine, Serena Autieri sperimenterà dal 28 giugno (dalle 10 alle 12) un programma basato sulle dediche: «Riceverò in studio telefonate, messaggi WhatsApp, sms, di chi vuole fare dediche. Ma presenterò anche storie che meritano di essere raccontate al pubblico ed ospiti portatori di una loro personale dedica». L’idea è del direttore di Rai1, Stefano Coletta.

Flavio Insinna accanto a Don Matteo

Terminato l’impegno con L’eredità (dal 7 giugno a prenderne il posto sarà Reazione a catena, condotta da Marco Liorni, fino al 26 settembre) indosserà i panni del capitano Anceschi in una delle nuove puntate di Don Matteo, che taglierà il traguardo della 13esima stagione (le riprese inizieranno il 31 maggio). Ma si sta già preparando al revival del Pranzo è servito, storico quiz (su Canale5) di Corrado che Rai1 ha deciso di collocare (dal 28 giugno) tutti i giorni alle 14, una fascia oraria in cui la rete è tradizionalmente assai debole. Sarà una sorta di pre-serale, ma proposto alla tarda ora di pranzo con un’appendice rispetto al copione del programma originale, vi sarà un gioco che coinvolgerà anche i telespettatori.

Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, ovvero Il Volo, hanno accettato l’offerta di Rai1 che ha deciso di trasmettere in diretta dall’Arena di Verona, il 5 giugno, il loro concerto dedicato ad Ennio Morricone. Con un inedito: «La famiglia ci ha autorizzati», dicono, «a mettere la voce su un brano del Maestro mai cantato finora».

Marcello Foa (presidente) e Fabrizio Salini (a.d.) hanno le valigie pronte. Il vertice Rai sarà cambiato a breve dal governo Draghi e c’è attesa per verificare se dal cappello del presidente del consiglio usciranno nominativi autonomi dalla politica e in grado di rendere l’azienda un vero polo cultural-spettacolare in grado di competere a livello internazionale oppure se si tratterà della solita trattativa tra partiti. Nel totonomine è stabile Ferruccio De Bortoli alla presidenza, in seconda battuta sarebbero pronti l’economista Alberto Quadrio Curzio e Paola Severini Melograni (giornalista, attiva nel Terzo Settore). Mentre per la carica di amministratore delegato la favorita Eleonora Andreatta, ex Rai ora a Netflix, è insidiata dalla new entry Simona Agnes, figlia di Biagio, direttore generale della Rai negli anni 80.

(Continua in edicola…)

(Nella foto Lilli Gruber)