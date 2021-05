Bertelsmann vende M6 in Francia e punta ProsiebenSat.1 in Germania. E Mediaset?

Bertelsmann ora può sfidare Mediaset per controllo dl ProsiebenSat.1

MF – Milano Finanza, pagina 13, di Andrea Montanari.

Fuori dalla Francia per concentrarsi in Germania. Nel risiko geopolitico dei media, il colosso tedesco Bertelsmann ha deciso di puntare tutto sul mercato televisivo locale, anche per tutelarsi dalla spietata concorrenza delle piattaforme streaming Netflix, Disney+ e dal nuovo agglomerato Discovery-Warner Media. Così come annunciato formalmente ieri, il big tedesco (17,3 miliardi di euro di ricavi e 3,1 miliardi di ebitda nel 2020) ha definito un accordo strategico con il gruppo Bouygues per l’integrazione delle tv M6 e Tf1. Un’operazione che era già stata benedetta dal presidente francese Emmanuel Macron, particolarmente attento al dossier a un anno dalle elezioni presidenziali nelle quali si giocherà la riconferma.

Con questo merger che punta al consolidamento dell’asse Tf1 (Bouygues)-M6 in Francia svaniscono anche le ambizioni di Mediaset che, affiancata dal colosso bancario spagnolo Santander, ha provato fino all’ultimo ad acquisire il 48% messo in vendita da Rtl, il network tv quotato (capitalizza 7,74 miliardi) controllato al 76,28% da Bertelsmann. Ora i tedeschi, forti anche del cash incassato dalla vendita (il deal M6 valeva un miliardo) potranno investire la liquidità per andare a rafforzare la stessa Rtl, presente in Germania, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Croazia e Ungheria, oltre a detenere una partecipazione nella spagnola Atresmedia, rivale in ambito locale di Mediaset Espana in fatto di ascolti e di raccolta pubblicitaria. Ma quale può essere, a questo punto, il target di Rtl e della controllante Bertelsmann, che tra l’altro è proprietaria anche di Penguin Random House, la prima casa editrice di libri al mondo, di Gruner+Jahr (magazine) e del gruppo musicale Bmg, competitor della Universal Music di Vivendi e di Warner Music di Len Blavatnik, patron dell’Ott Dazn?

ProsiebenSat.1 nel mirino di Bertelsmann

Il target principale del gruppo tedesco resta ProsiebenSat.1 (4,14 miliardi di market cap), sebbene il network della tv commerciale abbia un azionista di peso, ovvero proprio Mediaset, arrivata alla soglia del 24,9% e primo socio forte del gruppo. Ma che, magari anche con la moral suasion della politica locale (sulla falsariga di quanto fatto da Macron in questi mesi di trattative su M6), Bertelsmann si faccia formalmente avanti con un’offerta per ProsiebenSat.1 non è uno scenario così improbabile.

(Nell’immagine il logo di ProsiebenSat.1)