Sky: Antonella D’Errico nuova Executive Vice President Programming

Antonella d’Errico nominata Executive Vice President Programming di Sky Italia

Non era difficile prevederlo, ne siamo consapevoli, ma per primi noi di TvZoom avevamo fatto il nome di Antonella D’Errico come ideale sostituta di Nicola Maccanico (volato a Cinecittà) nel ruolo di Executive Vice President Programming di Sky Italia. Lo rende noto la pay tv satellitare con una nota ufficiale in cui legge che la manager lancerà quattro nuovi canali Sky branded.

Entrata in Sky nel 2013 alla guida di Cielo, la D’Errico ha sviluppato la strategia per la crescita dei canali Free to Air che ha portato, nel 2015, al lancio di Tv8. Prima di Sky, D’Errico ha maturato diverse esperienze in grandi gruppi internazionali tra cui Tele+, MTV, Levi’s e Discovery dove, nel suo ruolo di Vice President Channels Southern Europe, ha guidato i canali pay e free nel sud Europa, lanciando anche Real Time in Italia e Dmax in Spagna.

(Nella foto Antonella D’Errico)