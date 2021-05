Ascolti tv 17 maggio digital e pay: Verona-Bologna non infiamma, la strega Anne Hathaway in evidenza su Sky. Altre Mediaset al 9,1% in prima serata

Ascolti tv, tematiche gruppi: altre Rai 6,5% intera giornata e 6,4% prima serata; altre Mediaset 8,1% e 9,14%.

Niente match rilevanti per calcio o decisivi per la classifica per i meter lunedì 17 maggio. Su Sky in prima serata il posticipo Verona-Bologna, terminato due a due, ha avuto 261mila spettatori e l’1% di share. Su SkyCinema la prima tv de Le Streghe, firmata Robert Zemeckis e con Anne Hathaway protagonista della storia di Roald Dahl, ha conseguito complessivamente, primissime compreso, 262 mila spettatori.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: vince Iris su 20

In prima serata. Su Iris U-571 549mila spettatori con 2,4%. Su 20 Guardiani del destino a 377mila e 1,6%. Su La5 Il grande cuore di Clara 369mila spettatori e 1,65%. Su Tv8 4 Hotel a 339mila spettatori con l’1,7%. Su Rai Premium Ispettore Jury a 335mila spettatori con 1,37%. Su Real Time Sorelle al limite ha trovato 331mila cultori e 1,4%. Sul Nove King Arthur ha raccolto 327mila spettatori con l’1,5%. Su Rai Movie Il fiume rosso raccoglie 309mila spettatori con l’1,36%. Su Rai4 Resident Alien 266mila spettatori e 1,1%. Su Cine 34 Signor Quindicipalle 219mila spettatori e 0,92%. Su TopCrime Csi Miami 206mila spettatori e 0,81%. Su La7d Josephine Ange Gardien raccoglie 199mila spettatori e 0,9%. Su Italia2 Shadowhunters a 84mila spettatori con 0,35%.

Nelle altre fasce, Papi e Corsi vicini in access

In day time. Quindi Ogni Mattina ha raccolto 31mila spettatori con 0,6%. 4 Ristoranti 70mila e 0,7%. Al pomeriggio. Su Tv2000 Rosario in Diretta a 536mila spettatori con il 4,9%. Su Tv8 Batti Cuore 213mila con il 2%. Vite da Copertina ha raccolto 113mila spettatori con 1,1%. Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia raccoglie 219mila spettatori con l’1,1%. Su Nove Little big Italy a 183 mila e 1%. In access. Su Tv8 Guess my age a 426mila e 1,7%. Su Nove Deal with it ha raccolto 421mila spettatori e 1,7%. In seconda serata. Sul Nove Redemption 148mila spettatori e 2,1%. Su Tv8 Antonino Chef Academy raccoglie 117mila spettatori con 2%. Su Rai4 Ragazzi perduti 97mila e 0,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Le Streghe)