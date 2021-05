Ascolti tv 17 maggio analisi: vince il finale happy, ma non troppo di Greta Scarano. Ilary meglio al lunedì che al venerdì. Ranucci travolge Porro e Vespa

Per Chiamami ancora amore chiusura a 3,7 milioni. Blasi risale rispetto al venerdì e fa 3 milioni. In sovrapposizione Scarano (al 16,6%) batte l’Isola (al 15,8%). Report continua a puntare sui servizi segreti e cala di un punto (11%). Quarta Repubblica insiste con la Loggia Ungheria e si ferma al 4,8%.

Ascolti Tv Isola ieri: picco in ascolti è stato alle 21.52 con 3,898 milioni di spettatori sulla clip dello scontro tra Matteo e Ignazio; il picco in share è stato all’1 con Awed, che battendo Isolde è diventato il leader

E’ andata alla verifica decisiva dell’ultima puntata in una griglia apparentemente un po’ più facile (il calcio proponeva Verona-Bologna e c’erano tre film) Chiamami ancora amore. La fiction con Greta Scarano, Simone Liberati e Claudia Pandolfi tra i protagonisti, ieri – lunedì 17 maggio – ha ottenuto 3,7 milioni ed il 16,5% che costituiscono una dignitosa uscita di scena per un prodotto ben fatto ma che non ha sfondato; sette giorni la storia prima era calata a 3,5 milioni di spettatori ed il 15,3% di share perdendo il confronto in sovrapposizione con L’Isola dei famosi, mentre al battesimo aveva riscosso 3,8 milioni e 16,3% di share. Scarano e Liberati hanno terminato in zona La compagnia del cigno molto lontani dai successi stagionali arrisi a molte delle produzioni di Rai1. Dall’altra parte della barricata, Ilary Blasi, con l’ennesima puntata dell’Isola dei famosi, ha continuato a fare l’altalena: al venerdì aveva avuto 2,8 milioni circa ed il 16,7%, mentre sette giorni prima era arrivata a ben 3,1 milioni ed il 19%. Ieri eliminando definitivamente Francesca Lodo e mandando nel finale al televoto Fariba Tehrani, Rosaria Cannavò e Isolde Kostner ha conquistato 3 milioni ed il 18,7%. Nel periodo in sovrapposizione però la fiction di Rai1 ha corso al 16,6% con il reality adventure al 15,8%.

Ranucci non molla la vicenda dei servizi. Stavolta cala di un punto, ma all’11%. Porro intervista il discusso avvocato Amara e ospita Bruno Vespa e Carlo Nordio. Si attesta al 4,8%

Sul podio è salito Sigfrido Ranucci, che aveva un menù con focus ancora sui servizi segreti, e quindi approfondiva ancora su smart working e rifiuti tossici. Sette giorni prima il programma aveva portato a casa oltre 2,8 milioni di spettatori e il 12% di share (con la presentazione dalle 21.15 alle 21.26 a 1,743 milioni e 6,7%), ieri è arrivato a 2,6 milioni e 11%. Che rimane un buonissimo risultato, specie se si considera il bilancio del più diretto avversario. Quarta Repubblica ha parlato ancora dei veleni nella magistratura e della Loggia Ungheria, del ddl Zan. Ospitando tra gli altri Carlo Nordio, Bruno Vespa, Matteo Del Fante, Licia Ronzulli, Toni Capuozzo, Daniele Capezzone, Marina Terragni, Luca Ricolfi, suor Anna Monia Alfieri, Marco Gervasoni, Vladimir Luxuria e Marilena Grassadonia, il conduttore Nicola Porro ha riscosso ‘867mila spettatori ed il 4,8% (1 milione ed il 5,6% sette giorni prima).

Articolata come sette giorni prima, ma senza picchi l’offerta di cinema: su Italia 1 l’action Atomica Bionda ha riscosso 1,172 milioni di spettatori e il 5,2%, staccando il titolo su Rai2 (la commedia diretta Prima di lunedì, che ha conseguito 1 milione di spettatori e il 4,9)%. Infine su La7 il cult Tootsie è arrivato a 552mila e 2,4% di share.

La serata e il profilo di Ilary ieri

Sempre interessanti rimane le dinamiche dell’ascolto dell’Isola dei famosi. La puntata totalizza il miglior dato per share. L’Isola risulta la proposta più vista sul pubblico 15-64 anni con il 19,4% di share e sugli under 54 (20,7%). Il dato più alto è quello incamerato sulle donne 20-24 con il 36,7% di share. Il picco in ascolti è stato alle 21.52 con 3,898 milioni di spettatori sulla clip dello scontro tra Matteo e Ignazio; il picco in share è alle 25.00 con Awed che battendo Isolde è diventato il leader della sttimana

Le altre partite di giornata

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti – Il Ritorno 5,051 milioni di spettatori e 20,3%. Su Canale5 Striscia la Notizia 3,9 milioni di spettatori con il 15,5%. Su Italia1 C.S.I. 1,065 milioni di spettatori con il 4,4%. Su Rai3 Nuovi eroi 1,138 milioni di spettatori e 5% e Un Posto al Sole 1,737 milioni di spettatori e 7,1%. Su La7 per Otto e Mezzo, 1,9 milioni e 7,6% di share. Su Rete 4 per Stasera Italia, 1,2 milioni e 5,1% di share e 1,1 milioni e 4,5%. Su Rai2 Tg2 Post, ha avuto 919mila spettatori ed il 3,6%. In preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 a 2,6 milioni di spettatori e 19,8%, L’Eredità 4,121 milioni di spettatori e 24%. Su Canale5 Avanti il primo 2,077 milioni di spettatori e 16,4%, Avanti un altro 3,176 milioni di spettatori con il 19,2%. Su Rai3 il TGR 2,740 milioni di spettatori e 14,8%. Al mattino su Rai1 Uno Mattina 17,3%; Storie Italiane 17,7% e 16,9% di share. Su Canale5 Mattino Cinque 18,3% e 19,1%. Su Rai 2 Radio2 Social Club 4,5%. Su Rai3 Agorà 8%, Mi Manda Rai3 5%. Su La7 Omnibus 3,6%, Coffee Break 3,7%.

A mezzodì su Rai1 E’ sempre mezzogiorno 15,5%. Su Canale 5 Forum 18,6%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6,6% e 7,6%. Su Italia 1 Sport Mediaset 6,8%. Su Rete4 Il Segreto 1,3% di share, La Signora in Giallo 4,2%. Su La7 L’Aria che Tira 4,6% e 3,9%. Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno 13,6%, Il paradiso delle signore 19,4% e Vita in diretta 18% di share. Su Canale5 Beautiful 17,3%, Una Vita 18,3%, Uomini e Donne 22,8%, L’Isola dei Famosi 17,1%, Daydreamer – Le Ali del Sogno 17,4% di share. Pomeriggio Cinque 15,4% e 16,4%. Su Rai2 Giro d’Italia all’arrivo 15,3% e Processo alla tappa 8,5%. Su Rai3 Geo 5,3% e 9,5%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,8%. Su La7 Tagadà 2,3% e Tagadoc 1,2%. In seconda serata su Rai1 Sette Storie 7,1%. Su Canale 5 il Tg5 16,9%. Su Rai2 Gomorreide 3,3%. Su Rai 3 In barba a tutto 6,3% e Linea Notte 5,8%. Su Italia1 Tiki Taka 6,6%. Alle 20: Tg1 5,073 milioni e 23,5%, Tg5 4,266 milioni e 19,3%; TgLa7 a 1,441 milioni e 6,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento de L’Isola dei famosi)