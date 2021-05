Auditel blinda gli ascolti con la Blockchain

Auditel investe sulla certificazione dei dati e dei processi

ItaliaOggi, pagina 18, di Claudio Plazzotta.

I destini dei 3,5 miliardi di euro investiti in Italia ogni anno in pubblicità televisiva, più quelli di altre centinaia di milioni di euro intercettati dai contenuti televisivi veicolati sul web, dipendono sostanzialmente dalle rilevazioni Auditel sulle audience dei contenuti televisivi in tv e sui vari device digitali. E il presidente della società, Andrea Imperiali, presenterà lo stato dell’arte in Italia nella relazione annuale del prossimo 24 maggio, in Senato. Negli ultimi quattro anni Auditel ha innovato molto l’impianto della ricerca, per garantire la massima qualità e la massima trasparenza in un ambiente digitale che impone frequenti e puntuali monitoraggi, sollecitato com’è da trasformazioni tecnologiche e di contesto sempre più rapide.

Ed è all’interno di questa cornice che la società guidata da Imperiali ha deciso di investire sul fronte della certificazione dei dati e dei processi gestionali con tre nuove iniziative: da un lato, sottoponendosi alle complesse procedure indispensabili per ottenere la certificazione ISO9001. Poi, avviando il processo di notarizzazione dei dati mediante tecnologia blockchain. Infine, Auditel è anche entrata a far parte del Global Compact delle Nazioni Unite.

Notarizzazione

La notarizzazione dei dati garantisce il salvataggio di informazioni attraverso la Distributed ledger technology (Dlt). La Dlt è il motore dei cosiddetti registri distribuiti, ossia registri architetturalmente decentralizzati, condivisi, replicabili e accessibili simultaneamente, come la blockchain. Di fatto, la blockchain cristallizza i dati, redendoli immutabili, pubblicamente consultabili e non manomettibili. A partire dal 2021 Auditel ha dato il via al processo di notarizzazione dei dati d’ascolto su blockchain. In particolare, viene certificato ogni giorno su blockchain il deposito dei dati più rilevanti, ossia i dati provenienti dai meter, che rilevano gli ascolti lineari del SuperPanel, composto da 16.100 famiglie, pari a 41mila individui rappresentativi della popolazione italiana; e i dati raccolti attraverso i device digitali, che permettono la misurazione censuaria degli ascolti della cosiddetta «tv fuori dal televisore».

La notarizzazione, quindi, permette di: certificare in maniera indelebile i dati prima dell’avvio della fase di produzione; rendere facilmente identificabile qualunque tentativo di manipolazione; offrire alle Autorità di vigilanza e di controllo uno strumento ulteriore di garanzia e trasparenza (consultabile in ogni momento) rispondendo pienamente ai requisiti previsti dall’articolo 8 della legge 11 febbraio 2019, n. 12 («Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract»).

