X Factor nel segno di Zoro con Ludovico Tersigni

Ludovico Tersigni, da Skam a X Factor

Il Messaggero, pagina 21, di Mattia Marzi.

Sarà il 25enne attore romano Ludovico Tersigni, noto ai giovanissimi per aver recitato in serie di successo come Skam e Summertime su Netflix, il nuovo conduttore di X Factor? Sky non conferma, ma neppure smentisce le indiscrezioni che vorrebbero Tersigni – classe 1995 – al timore del talent show a partire dalla prossima stagione (dopo l’addio di Alessandro Cattelan, conduttore delle ultime dieci edizioni del programma), lanciate ieri dal sito Dagospia: l’attore, nipote di Diego “Zoro” Bianchi, che lo fece esordire sul set nel 2014 per il suo Arance e martello, dovrebbe tra pochi giorni già iniziare gli incontri e le prove prima delle registrazioni.

Inesperto

Nonostante l’inesperienza come conduttore, Tersigni avrebbe convinto tutti, al punto da avere la meglio su nomi come Lodovica Comello, Niccolò De Devitiis, lo storico volto di Mtv Marco Maccarini e pure Hell Raton. Provinato da Sky e Fremantle per la conduzione, il rapper-produttore sardo farà il giudice (l’anno scorso anno con lui c’erano Manuel Agnelli, Mika e Emma). Quest’ultima in estate sarà impegnata su più fronti: le riprese della serie A casa tutti bene di Gabriele Muccino (attesa a fine anno su Sky Atlantic) e i concerti.

Emma

Ma da Sky fanno sapere che vogliono confermarla in giuria, permettendole di incastrare i vari impegni. Quanto a Tersigni, per X Factor l’attore – che non usa i social – avrebbe deciso di mettere da parte la sua attività principale: però il 3 giugno su Netflix tornerà ad indossare i panni di Ale, il protagonista di Summertime, nella seconda stagione della serie per teenager ambientata nella Riviera romagnola.

(Nella foto Ludovico Tersigni)