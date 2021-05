Ascolti tv 16 maggio digital e pay: il Milan, le Ducati, la bici di Bernal, le racchette di Djokovic e Nadal accendono lo sport. RaiMovie batte La5

Ascolti Tv, gruppi: altre Mediaset 7,9% nelle 24 ore e 7,7% nel prime time; altre Rai 6,8% e 5,9%.

Calcio, tennis, ciclismo, motori hanno contraddistinto il menù sportivo domenica 16 maggio. Al pomeriggio su Sky (live) e Tv8 (differita) è andato in onda il Motomondiale dalla Francia. Su Sky alle ore 14.00 la gara vinta da Jack Miller ha avuto 737mila spettatori con il 4,2%; su Tv8 lo stesso evento in differita alle 16.50 ha conseguito invece ben 1,180 milioni di spettatori con l’8,2% di share. Sempre su Tv8 la gara di Moto3 in differita ha avuto 646mila spettatori con il 3,6%; la gara di Moto2 in differita 631mila spettatori con il 4%. Ma vediamo il bilancio della Serie A. Su Sky Benevento-Crotone alle ore 15.00 ha avuto 570mila spettatori con il 3,7% di share; Parma-Sassuolo alle 18.00 ha conseguito 276 mila spettatori e 1,7%. Alla sera, infine, al Meazza, lo zero a zero tra Milan e Cagliari si è fermato a 1,3 milioni e 5,2% di share; sette giorni prima la vittoria fuori casa tre a zero del Milan sulla Juventus aveva avuto 2,4 milioni di spettatori circa ed il 9,9% di share.

In tema tennis, invece, la finale senza italiani del Master 1000 di Roma tra Nole Djokovic e Rafa Nadal, terminata intorno alle 20.00 con la sconfitta in tre set del serbo ha conseguito 927mila spettatori e il 5,7% su Italia 1, e ulteriori 534mila spettatori con il 3,3% su Sky. Inoltre la tappa di salita del Giro d’Italia su Rai 2 vinta da Egan Bernal ora in rosa ha avuto 2,3 milioni e il 15,5%. E poi anche sul Nove dalle 18.14 alle 20.13 la Ginnastica Artistica ha ottenuto 128mila spettatori con lo 0,7%.

Tra le native digitali free. In prima serata vince RaiMovie davanti a La5 e Nove

Su Rai Movie Quello che Veramente Importa ha ottenuto 417mila spettatori con l’1,7%. Su La5 L’Amore sa dove Trovarti 405mila spettatori e l’1,6%. Sul Nove Supernanny a 347mila spettatori e l’1,4%. Su Tv8 Antonino Chef Academy è stato seguito da 313mila spettatori con l’1,4% di share. Su Rai4 The Illusionist a 296mila spettatori con l’1,25%. Su TopCrime Colombo 288mila e 1,2%. Su Iris By the sea 284mila e 1,23%. Su Cine 34 Serafino 275mila e 1,15%. Sul 20 First Strike 274mila spettatori con 1,12% di share. Su RealTime The Real Housewives di Napoli 2 ha raccolto 252mila spettatori con l’1%. Su Focus Pompei senza veli 202mila spettatori con 0,84% di share. Su RaiPremium Cavalli di battaglia 156mila e 0,83%.

In access. Su Tv8 4 Ristoranti 489mila spettatori e 2% di share. Sul Nove Little Big Italy 305mila spettatori e 1,3%. In seconda serata. Su Tv8 Name the tune 136mila spettatori e 1,9% di share. Sul Nove Cambio moglie 91mila spettatori e 1,3%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento della premiazione degli Internazionali di Roma)