Ascolti Tv 16 maggio: Il cigno galleggia, Bonolis riemerge, Fazio fa l’americano, il Milan non segna, Giletti hot nel notturno. Bene Rafa e Nole (free+pay)

Crescita finale per Boni e Valle con La Compagnia del cigno e anche Avanti un altro risale. Va bene Fazio, con Anthony Fauci e Sharon Stone (picco al 13%), Giletti tiene botta meglio nella seconda parte, ma arriva dietro il film di Italia 1 e Milan-Cagliari. Al pomeriggio tennis, ciclismo, calcio e moto non limano le prestazioni di Venier.

Ascolti Tv sport a impatto sostenibile in prima serata: Milan-Cagliari 1,3 milioni ed il 5,2% (Juve-Milan la settimana prima aveva fatto quasi il doppio). Tennis romano boom: 1,5 milioni free+pay

Lo sport con un’offerta ampia e variegata di discipline anche diverse dal calcio ha caratterizzato l’offerta tv di domenica 16 maggio, in tutto l’arco di una giornata senza cronaca forte. La lotta per la salvezza nella Serie A al pomeriggio alle 15.00, ma già dalle 14.00 la vittoria della Ducati in MotoGp (il 4,2% live su Sky, e in differita alle 16.50 all’8,1% su Tv8), quindi la tappa di salita del Giro d’Italia (su Rai 2 a 2,3 milioni e 15,5% l’arrivo a Campo Felice vinto da Egan Bernal, ora in rosa), e poi la finale del Master 1000 di Roma tra Nole Djokovic e Rafa Nadal, terminata intorno alle 20.00 con la sconfitta in tre set del serbo (927mila e 5,7% su Italia 1, e ulteriori 534mila e 3,3% su Sky). Alla sera, sempre su Sky, la sfida tra Milan e Cagliari ha avuto 1,3 milioni ed il 5,2%, che sono un risultato importante ma non troppo disturbante. Ma torniamo alla programmazione più classicamente generalista.

In prima serata, con il calcio meno appealing (sette giorni prima Juve-Milan aveva fatto 2,4 milioni ed il 9,9%), l’ultimo appuntamento col lieto fine di La compagnia del cigno2 con Alessio Boni, Anna Valle e tanti giovani talenti nel cast, con una puntata caratterizzata dalla partecipazione straordinaria alla storia di Francesco Gabbani e Mika, è arrivata a 3,760 milioni di spettatori con il 16,6% (3,424 milioni di spettatori con il 15,4% sette giorni prima). E’ risalito anche il bilancio di Avanti un altro pure di sera, con Paolo Bonolis a 2,835 milioni con il 13,2% (a quota 2,424 milioni e 11,5% sette giorni prima). Una partita a parte l’hanno fatta telefilm e film. Su Italia1 la prima tv con Will Smith, Gemini Man ha avuto ben 1,4 spettatori con il 6,2% di share, staccando nettamente i telefilm di Rai2 (The Rookie a 1,136 milioni e 4,5% e Bull a 1,063 milioni e 4,3%). Mentre è andata male Rete4 con il titolo cult (Robin Hood a 769mila spettatori con il 4,1% di share).

Il contesto sembrava moderatamente favorevole ai due talk, con Fabio Fazio che ha proseguito nella linea ‘internazionalista’ schierando Anthony Fauci e Sharon Stone e dall’altra parte della barricata Massimo Giletti che ha puntato ancora sulla situazione complicata della giustizia intervistando il magistrato Sebastiano Ardita, ma tornando anche sul piano pandemico nazionale deficitario riospitando il ricercatore ex Oms, Francesco Zambon. Ma vediamo più in dettaglio le formazioni in campo. Su Rai3 Che tempo che fa ha proposto tra gli ospiti Ferruccio De Bortoli e Gad Lerner, e quindi Sharon Stone (picco di ascolti da 3,250 milioni e 13% di share) ed Anthony Fauci ma anche Franco Locatelli, Giuliano Sangiorgi, Giuliano Montaldo. La squadra con Luciana Littizzetto e Roberto Saviano in organico ha totalizzato 2,7 milioni di spettatori ed il 10,9% (2,392 milioni di spettatori e 9,8% sette giorni prima). E quindi col tavolo il programma ha avuto 1,5 milioni e 7,1% (1,737 milioni e 8,4% di share sette giorni prima). L’anteprima – alle 20.00 – ha avuto 1,437 milioni e il 6,5% (1,477 milioni ed il 7,1% sette giorni prima).

Su La7 Non è l’Arena ha parlato ancora della pseudo loggia Ungheria, degli scandali della magistratura, della sanità in Calabria, del video di Ciro Grillo e gli amici. Giletti ha schierato tra gli ospiti Francesco Zambon, Pierpaolo Sileri, Sandra Amurri, Galeazzo Bignami e Gessica Costanzo, Vittorio Sgarbi, Luca Telese, Andrea Catizone e Stefania Andreoli, Nicola Morra, Alessandro Cecchi Paone, Massimo Scura e Lino Polimeni. Il programma ha avuto nella presentazione 1, 032 milioni ed il 4,3%, nella prima parte 1,252 milioni di spettatori ed il 5,1% e poi 1,092 milioni di spettatori e 8,6% nella seconda parte (sette giorni prima nella presentazione 998mila ed il 4,2%, nella prima parte 1,337 milioni di spettatori ed il 5,5% e poi 953mila spettatori e 7,6% nella seconda parte).

Le altre partite di giornata. La Messa del Papa va meglio su Rai1. La Ds batte Pressing

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 4,723 milioni di spettatori pari al 19,2%. Su Canale5 Paperissima Sprint 3,160 milioni di spettatori con il 12,9%. Su Italia1 CSI ha avuto 960mila spettatori e il 4%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 983mila spettatori con il 4,2% nella prima parte e poi 985mila spettatori con il 3,9% nella seconda parte. Nel preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 2,757 milioni di spettatori e 17%, L’Eredità 3,931 milioni di spettatori e 20,5%. Su Canale 5 Avanti Il Primo 2,062 milioni di spettatori e 13,1%, Avanti un Altro 2,9 milioni di spettatori e 15,4%. Su Rai2 Novantesimo Minuto 762mila spettatori e 4,9% e 887mila spettatori e 4,9%. Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia a 13,4% nella presentazione, 18,4% nella prima parte, 24,6% nella seconda parte e 22,1% nella terza parte. A Sua Immagine 19,4%, Santa Messa del Papa 20,3%. Su Canale5 il TG5 delle 8 18,7%, Santa Messa del Papa 9,9% di share.

A mezzodì. Su Rai1 Sua Santità Recita il Regina Coeli 20,4%, Linea Verde 21,3%. Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 9,6%, Melaverde 15%. Al pomeriggio su Rai1 Domenica In al 18,4% nella prima parte e al 17,4% nella seconda; Da noi A Ruota Libera 13,6%. Su Canale5 Domenica Live 11%, 14,7%, 14,8%. Su Rai2 Il Giro di Italia all’Arrivo 15,5% e Processo alla Tappa 6,3%. Su Rai3 per Mezz’ora in Più 6,3% e 4,4%. Per Kilimangiaro Collection 6,5%. In seconda serata. Su Rai 1 Speciale Tg1 6,9%. Su Canale 5 Tg5 Notte 6,8% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva 8,3%. Su Italia1 Pressing Serie A 6,4%. Le news delle 20. Tg1 a 4,853 milioni e 22,1%; Tg5 a 4,150 milioni e 18,6%. TgLa7 a 945mila e 4,3%. Alle 13.30 Tg1 a 4,588 milioni e 25,3%.

Emanuele Bruno

(Un momento di Che tempo che fa)