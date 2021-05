Giulia Stabile: Il mio primo bacio a Sangiovanni davanti alle telecamere

Giulia Stabile: «Nella danza sono determinata ma quanta paura il primo bacio mi chiedevo: sarò capace?»

La Stampa, pagina 23, di Luca Dondoni.

Giulia, sembrava impossibile e invece è successo.

«Mamma mia, sembra ancora impossibile e devo ancora capire come sto. Ho avuto la fortuna di scambiare due parole con Gaia (la vincitrice dell’anno scorso, ndr) e ha detto che me ne accorgerò solo fra qualche giorno».

L’amore con Sangio è sbocciato, ma nessuno sa ancora perché. Cosa ha visto in un ragazzino che, peraltro, è arrivato nella scuola da fidanzato?

«Sono stata sempre impegnata con la danza e ho una mamma e un papà che mi seguono molto. Però qua dentro, anche se siamo tanto diversi, tra me e Sangio tante cose ci hanno avvicinato. Lui è maturo dal punto di vista umano e anche da quello artistico, mentre io sono immatura e bambina nella vita, ma determinata nell’arte. Ci siamo riconosciuti. Lo avevo notato ai casting, il cappello calato, ma, dalla mascherina si vedevano gli occhi, belli, celesti. Durante i casting ero come in estasi anche solo per il fatto di essere lì dentro, ma appena l’ho visto mi sono centrata, quasi calmata. Lo ammiro tantissimo e lo amo anche di più».

E poi è arrivato il primo bacio, il primo che dice di aver mai dato a un ragazzo: come è successo?

«Abbiamo fatto le vacanze di Natale qui dentro e ci siamo conosciuti di più, compresi e avvicinati in tutti i sensi. Siamo stati lì lì per baciarci due volte, ma non è successo e poi io non sapevo come si faceva ed ero imbarazzata. Mi chiedevo: sarò capace? Un giorno lui ci ha coperti con il cappuccio della felpa ed è stato bellissimo. Ci sentivamo mega osservati, ma quando stavo sola con lui non pensavamo nemmeno al daytime o al serale; ci preoccupavamo solo della redazione che ci stava vedendo dagli schermi interni, ma è stata una cosa ingenua e bellissima».

Con una mamma spagnola e un papà italiano il suo carattere deve essere tutto «cuore e batticuore».

«Sul palco ho tirato fuori la parte spagnola del mio sangue e quando ho ballato Bagdad di Rosalia, ispirata un po’ al flamenco contaminato, mi è stata data la possibilità di avvicinarmi a uno stile passionale. Con certi ritmi ci metto l’anima, che è un mix di cuori latini».

(Nella foto Giulia Stabile)