Davanti ad Amici la Rai ha alzato bandiera bianca

Gli Amici-nemici la flotta d’assalto affonda la Rai

La Repubblica, pagina 39, di Antonio Dipollina.

Amici di Maria De Filippi ha chiuso sabato l’edizione numero 20, ha vinto una brava giovane che danza, secondo è arrivato un bravo giovane che canta, i due si erano fidanzati da poco e la festa, con ricchi premi, è stata completa. Stagione assai apprezzata dal pubblico, ascolti super e si dice che anche la qualità delle nuove canzoni, in fondo, mica male etc. etc. Vascello d’assalto della poderosa flotta targata De Filippi, Amici è il talent più seguito, le difficoltà dettate dall’emergenza sono state trasformate nelle famose opportunità, i ragazzi hanno vissuto in una bolla al sicuro dal mondo esterno e anche questo è diventato show. Quindi, una volta applauditi tutti, non c’è molto altro da aggiungere e siamo dentro la tv che deve assolvere i suoi obblighi ed è più facile se hai una produzione potente, la conduttrice numero uno e una macchina collaudata.

Qualcuno si chiederà: ma intanto la Rai1 del sabato sera? Missing, diciamo. Per l’intera durata di Amici è andata in onda una resa senza condizioni, fatta di repliche. In origine doveva andare al sabato il Top Dieci di Carlo Conti, poi spostato al venerdì per prudenza. Diciamo anche che non esiste controprova e non si sa se Top Dieci al sabato avrebbe fatto meno ascolti rispetto al venerdì: ma il sospetto è che in Rai non volessero un confronto così smaccato tra un programma di giovani e per giovani e uno che non solo si rivolge al vissuto pubblico di Rai1, ma che parla proprio del passato lontano. Eppure, per quanto didascalico, un senso ci sarebbe stato. Le repliche di fiction invece non ne hanno e soprattutto lasciano l’idea di non sapere proprio che pesci pigliare, in Rai, in situazioni simili.

(Nella foto Giulia Stabile)