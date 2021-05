Ascolti tv 15 maggio digital e pay: la battaglia di Sonego al 5,3% (pay+free). Juve-Inter boom e veleni. Roma-Lazio sul 209 Dazn non svetta

Ascolti Tv, gruppi: altre Mediaset 7,7% nelle 24 ore e 8,2% nel prime time; altre Rai 7,1% e 5,4%.

In campo non soltanto il calcio, con la Serie A, ma anche il Motomondiale, il ciclismo e il tennis sabato 15 maggio, ad accendere l’attenzione sulle alternative alle generaliste e sullo sport. In tema tennis, in evidenza Lorenzo Sonego che a Roma ha battuto Andrej Rublev alla mattina ma poi ha perso la semifinale con Nole Djokovic alla sera. Su Sky Sonego-Rublev ha avuto 192 mila spettatori, mentre Sonego-Djokovic ha riscosso 386 mila spettatori con il 2% di share Questo incontro su Italia 1 ha avuto tra le 18.30 e le 21.27 ulteriori 641 mila spettatori con il 3,34% di share. Nel pomeriggio su Sky, invece, le qualifiche MotoGP hanno avuto 231 mila spettatori, in un contesto in cui su Rai2 il Giro all’arrivo ha fatto il 16,2%. Il botto lo ha fatto nel preserale Juventus-Inter, che ha avuto 1,760 milioni di spettatori con l’11,5%, con le polemiche collegate all’arbitraggio. Alla sera Roma-Lazio sul 209 di Dazn1 by Sky ha avuto 419 mila spettatori.

Tra le native digitali free. Vince Nove davanti a Iris

Sul Nove Inganno d’Amore è stato seguito da 503mila spettatori con il 2,1%. Su Iris Presunto innocente è arrivato a 496mila spettatori con il 2,1%. Su TopCrime Poirot 379mila e 1,6%. Su Tv8 Hancock 368mila spettatori e 1,5%. Sul 20 Poliziotti fusi è stato la scelta di 351mila spettatori con 1,5% Su Rai4 La stagione della caccia è stato visto da 351mila spettatori con l’1,5%. Su RaiMovie Parliamo delle mie donne 289mila e 1,2%. Su RealTime Vite al limite a 217mila e 0,9%. Su Cine 34 Un esercito di cinque uomini 192mila e 0,8%. Su La5 L’Isola dei Famosi ha avuto 144mila spettatori e lo 0,7%.

In access. Su Tv8 4 Ristoranti 344mila spettatori e 1,5% di share. Sul Nove Fratelli di Crozza 302mila spettatori e 1,3%. In seconda serata. Sul Nove Suicidio apparente 298mila spettatori e 1,9%. Su Tv8 Mappe Criminali 210mila spettatori e 1,3% di share.

(Nella foto un momento di Sonego-Djokovic)