Ascolti Tv 15 maggio: la finale a sorpresa di Amici fa boom (33,5%) e travolge Beppe Fiorello in replica. Sapiens sul podio davanti ai telefilm

Il talent di Maria De Filippi su Canale 5 contrapposto alla fiction in replica Io non mi arrendo. Amici serale vinto da Giulia batte nettamente Beppe Fiorello su Rai1 e fa il miglior risultato degli ultimi dieci anni; sul terzo gradino della graduatoria Mario Tozzi con Sapiens sulla terza rete.

Amici chiude a 6,667 milioni, mentre Io non mi arrendo si ferma 2,253 milioni. Tozzi batte i telefilm di Rai2

Calcio, Giro d’Italia, Motomondiale e tennis (con Lorenzo Sonego che a Roma ha battuto Andrej Rublev alla mattina ma poi ha perso la semifinale con Nole Djokovic alla sera) hanno caratterizzato il day time ma anche il prime time di sabato 15 maggio, con Juve-Inter nel preserale e Roma-Lazio sul 209 di Dazn1 by Sky. In prima serata la sfida tra le ammiraglie era ancora quella tra una fiction in replica su Rai1 – Io non mi arrendo con Beppe Fiorello – e Maria De Filippi con la finalissima di Amici su Canale 5, vinta dalla ballerina Giulia Stabile davanti al fidanzato cantante (e favorito) Sangiovanni. I telefilm su Rai2, Mario Tozzi sulla terza rete, il titolo cult d’animazione su Italia1 (Madagascar 3), un film drammatico su Rete4 (Changeling, firmato Clint Eastwood) e una pellicola rosa con Tom Cruise su La7 completavano l’offerta. Ecco la graduatoria per ascolti.

Su Canale 5 la finale del serale di Amici, con Maria De Filippi alla conduzione, cinque talenti promossi alla finalissima (Sangiovanni, Aka7even, Deddy tra i cantanti e i ballerini Giulia e Alessandro), vari coach, giurati speciali (Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia), Pio e Amedeo e Gaia tra gli ospiti, ha conseguito 6,667 milioni di spettatori ed il 33,5% (5,675 milioni di spettatori ed il 28,7% sette giorni prima, l’anno scorso si era arrivati a 4,8 milioni e 22,8% assegnando la vittoria a Gaia Cozzi).

Gli ascolti tv delle altre reti

Su Rai1 la replica della fiction Io non mi arrendo, con Beppe Fiorello e Massimo Popolizio, ha avuto 2,253 milioni di spettatori e 10,5%. Su Rai3 la nuova puntata di Sapiens- Un solo pianeta, con Mario Tozzi alla conduzione, ha conseguito 1,391 milioni di spettatori e il 6,3% di share. Su Rai2 il telefilm F.B.I. ha raccolto 1,163 milioni di spettatori e il 4,8%, Blue Bloods 1,383 milioni e 5,6%.

Su Italia 1 per la pellicola d’animazione cult, Madagascar3, 838mila e 3,5% di share. Sul Nove Inganno d’Amore è seguito da 503mila spettatori con il 2,1%. Su Rete4 il film Changeling con Angelina Jolie e John Malkovich ha totalizzato solo 543mila spettatori e 2,5% di share. Su La7 il film cult Jerry Maguire, con Tom Cruise, Cuba Gooding Jr. e Renée Zellweger, ha avuto 396mila spettatori e 1,8% di share.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Amici)