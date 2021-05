Finale di Amici con Pio e Amedeo

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: cinque talenti in gara, 150 mila euro di gettoni d’oro in palio per il vincitore. Ma non sarà l’unico premio.

Anche Pio e Amedeo alla finale di Amici in onda domani sera

Libero, pagina 21.

Grandissima attesa per la prima serata di domani su Canale5: in diretta dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios in Roma, Maria De Filippi conduce l’ultimo appuntamento di questa stagione del talent show Amici. Cinque i talenti che si contendono la vittoria in una serata ricca di sfide: Aka7even, 21 anni cantautore; Giulia, 19 anni ballerina; Sangiovanni, 18 anni cantautore; Alessandro, 21 anni ballerino e Deddy, 19 anni cantautore. Solo uno di loro si aggiudicherà il premio di vincitore assoluto. In palio un premio del valore di 150 mila euro in gettoni d’oro.

Durante lo show verranno consegnati diversi premi. Tra gli altri il premio di categoria del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro; il premio Tim dato dalla platea giudicante nelle diverse serate; il premio Siae per il miglior testo; il premio delle Radio per l’inedito; il premio della critica assegnato da una giuria formata dalle maggiori testate quotidiane e web italiane collegate in streaming a causa dell’emergenza Covid-19. Tra gli ospiti Pio e Amedeo, reduci dal successo del loro show in prima serata su Canale5 Felicissima Sera.

(Nella foto Pio e Amedeo)