Ascolti tv 12 maggio digital e pay: Sinner perde con Nadal ma supera Berrettini e Sonego. Inter batte Milan con la Juve su Dazn. Papi traina Maisano

In luce il calcio su Sky ma anche il tennis con Sinner-Nadal su Sky e su 20. In prima serata, tra le native digitali free. Su Tv8 Name That Tune a 716mila e 3,3%. Sul Nove Accordi & Disaccordi 444mila e 1,8%. Su Rai4 per Chi è Senza Colpa 399mila e 1,6%.

Ascolti Tv gruppi: altre Rai 6% nell’intera giornata e 5,7% in prima serata; altre Mediaset 7,6% e 8,2%

Il calcio della Serie A col turno infrasettimanale in evidenza alla sera mercoledì 12 maggio, ma con il tennis al centro dell’attenzione per tutta la giornata. Il totale ascolto delle partite di Serie A delle 20.45 su Sky è stato di 1,553 milioni di spettatori con il 6,1% di share. In particolare, Inter-Roma ha avuto 651 mila spettatori con il 2,5% di share, Torino-Milan 416 mila spettatori con l’1,6% di share, Diretta Gol 292 mila spettatori con l’1,1% di share. Inoltre su DAZN1 Sassuolo-Juventus ha fatto 417mila spettatori e l’1,6%.

In tema tennis e Internazionali di Roma, il totale di giornata su Sky è stato di 121 mila spettatori su 11 ore di diretta, con 1,2 milioni di contatti. La partita più vista è stata Nadal vs. Sinner con 293 mila spettatori, oltre 1 milione di contatti e un picco superiore a 450 mila spettatori. Inoltre per Berrettini-Millman 124 mila spettatori e per il derby Mager-Sonego 93 mila. Il tennis ha fatto bene anche in chiaro; su 20, dalle ore 18.50 alle 21.25, il big-match tra Jannik e Rafa ha avuto 351mila spettatori e l’1,6%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: in prima serata vince di nuovo Name the tune

In prima serata. Su Tv8 l’ultima puntata di Name That Tune a 716mila spettatori con il 3,3%. Sul Nove Accordi & Disaccordi ha raccolto 444mila spettatori con l’1,8%. Su Rai4 per Chi è Senza Colpa 399mila spettatori con l’1,6%. Su Iris per State of Play 395mila spettatori con l’1,7%. Su RaiMovie Arrivano i prof 343mila spettatori e 1,4%. Sul 20 10.000 A.C. ha raccolto 306mila spettatori con 1,3%. Su Real Time Abito da Sposa Cercasi Puglia ha raccolto 228mila spettatori e lo 0,9%. Su Cine34 E adesso sesso 217mila spettatori e 0,9%. Su TopCrime Law & Order 202mila spettatori e 0,8%. Su La5 Noi Siamo Infinito ha ottenuto 165mila spettatori con lo 0,7%. Su Rai Premium Chiamami Ancora Amore ha riscosso 151mila spettatori con lo 0,6%. Su La7d I Tudors consegna 56mila spettatori e 0,22%.

In access. Su Nove Deal with it ha raccolto 469mila spettatori e 1,9%. Su Tv8 Guess my age a 414mila e 1,6%. Al mattino. Su Tv8 Ogni mattina 35mila e 0,6%. 4 Ristoranti 80mila spettatori e 0,8%. Nel pomeriggio. Su TV2000 Rosario in Diretta 633mila spettatori con il 5,4%. Su TV8 Perfetto per me 223mila spettatori con 2,1%, Vite da Copertina 107mila spettatori con 1%. Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia 216mila spettatori e 1,1%. In seconda serata. Su Tv8 Permesso Maisano a 261mila e 3,5%. Su Nove Fratelli di Crozza ha conseguito 206mila spettatori e 1,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Sinner-Nadal)