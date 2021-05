Ascolti tv analisi 12 maggio: Sciarelli ancora boom con Denise e la lettera anonima, al 18,3% tra le donne. Solo Zingaretti meglio, male Mediaset

Vince Montalbano in replica ma Chi l’ha visto? sfiora 3 milioni avendo ancora il caso Pipitone in apertura. Poveri ma ricchissimi batte ‘solo’ i film di Rai2 e di Italia1 e Brindisi precede solo Purgatori. Serie A su Sky al 6,1%. Ecco anche l’analisi del profilo del pubblico del programma di Rai3.

Ascolti tv, in seconda serata Mannoni va forte con il traino di Chi l’ha visto? e corre appena dietro Vespa, equilibrio tra Novantesimo e Pressing

Era un mercoledì televisivo tutto diverso dai precedenti – senza Ulisse (Alberto Angela) e senza Buongiorno Mamma! (Chiara Giannetta e Raoul Bova, anticipati al martedì) e con il turno infrasettimanale della Serie A su Sky – quello del 12 maggio. Su Rai1 una replica de Il Commissario Montalbano, Un diario del ‘43 ha portato a casa 3,770 milioni ed il 17% di share. Al battesimo, nel 2019 aveva fatto un monumentale risultato di 11,1 milioni ed il 44,8% di share, mentre alla prima replica, l’anno scorso, la storia con Dominic Chianese guest star a fianco di Luca Zingaretti, era arrivata a 5,970 milioni di spettatori ed il 20% di share. Il bilancio di ieri è bastato però per battere nettamente la commedia trash di Canale 5: Poveri ma ricchissimi, con Christian De Sica ed un cast non banale di comici, ha avuto solo 1,786 milioni di spettatori e l’8,1% di share; l’anno scorso in prima tv la stessa pellicola aveva portato a casa oltre 3 milioni di spettatori ed il 13,3%.

Un discorso a parte lo merita Chi l’ha visto?, che sta continuando a tenere caldo il caso di Denise Pipitone. Ieri la trasmissione di Federica Sciarelli (l’avvocato Giacomo Frazzitta ha fatto un appello al latore di una lettera anonima) ha conseguito ben 2,951 milioni di spettatori ed il 13,6%; sette giorni prima, collegandosi con Mazara del Vallo e Piera Maggio il programma aveva avuto 2,983 milioni di spettatori ed il 13,7%. Vale la pena ricordare che con il caso fake di Olesya Rostova e della sua somiglianza con Denise, Chi l’ha visto? era arrivato alla fine di marzo a quota 3,520 milioni di spettatori ed il 15,2%, con un picco di 5,1 milioni ed il 18,21%.

Il profilo di Sciarelli. Ascolto molto nettamente femminile, abbastanza trasversale per censo e studi, con Valle D’Aosta e Friuli regioni più sintonizzate

Interessante andare a verificare il profilo del pubblico di Chi l’ha visto? in una puntata come quella di ieri, abbastanza rappresentativa della proposta della trasmissione in questa stagione in cui gli ascolti sono tornai ai livelli top. Il pubblico della puntata di ieri è stato molto nettamente femminile (2,1 milioni ed il 18,32%). Sciarelli ha fatto il massimo tra gli over 65 (16,1% di share), ma ha superato il 10% anche tra i ragazzi (8-14anni) e i giovani (25-34), con un seguito abbastanza trasversale sia in termini di education (andando oltre il 12% tra diplomati e universitari) che di classe socioeconomica (sopra il 12% nella medio-alta). Nelle regioni, il seguito più cospicuo arriva dalle popolose Lombardia, Campania, Lazio e Sicilia, ma lo share più alto si registra in Valle d’Aosta (20%), Friuli (19,1%), Umbria (18%), Sardegna e Abruzzo (oltre il 17%), Marche (16%), Piemonte (15%). Adesione sopra media (oltre il 14%) e importante anche nel Lazio, Puglia, Campania, Sicilia, Calabria. Solo in Trentino Sciarelli va sotto il 10%.

Ma torniamo alla prima serata di ieri. Dietro i primissimi si è collocato il film di Italia 1, John Wick2, a 1,439 milioni e 6,7% con Riccardo Scamarcio guest star a fianco di Keanu Reeves. Il film rosa di Rai2 in prima tv, After, ha conseguito solo 1,132 milioni di spettatori ed il 4,7%. Benino ha fatto il calcio pay su Sky, che ha conquistato complessivamente 1,550 milioni e il 6,1% di share al netto dell’apporto del 209 di Dazn1 (con Sassuolo-Juve all’1,9%). Dietro il calcio ha corso Tv8. Name the tune – Indovina la canzone, all’ultima puntata ha avuto 716mila spettatori ed il 3,3% (723mila spettatori e 3,3% sette giorni prima). Più indietro i programmi di approfondimento.

Su Rete4 Zona Bianca, con Matteo Bassetti, Andrea Ruggeri, Maria Giovanna Maglie, Piero Sansonetti, Andrea Delmastro, Andrea Romano, Elenoire Casalegno, Imma Battaglia, Mario Adinolfi, Luca Ricolfi tra gli ospiti di Giuseppe Brindisi, ha raccolto 650mila spettatori e 3,3% (aveva avuto 764mila spettatori e 3,8% sette giorni prima). Su La7 Atlantide con Andrea Purgatori a raccontare l’epopea ma anche i misteri legati al pontificato di Giovanni Paolo II, ha prodotto 483mila spettatori e 3,6%. Su Nove, infine, Accordi & Disaccordi, con Andrea Scanzi e Luca Sommi, ha avuto 444mila spettatori e l’1,8% di share.

Le altre partite di giornata. Boom Panicucci, Uomini e Donne

In access. Su Rai1 per i Soliti Ignoti 4,562 milioni di spettatori con il 17,7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3,3 milioni di spettatori con uno share del 12,8%. Su Italia1 CSI 1,1 milioni di spettatori con il 4,4%. Su Rai3 Nuovi eroi è stato visto da 1,044 milioni di spettatori e il 4,5% e Un Posto al Sole a 1,7 milioni di spettatori e il 6,8%. Su La7 Otto e Mezzo ha radunato 1,523 milioni di spettatori e 6%. Su Rete4 Stasera Italia ha avuto 1,149 milioni e 4,7% nella prima parte e 1,004 milioni di spettatori e 3,9% nella seconda parte. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 926mila spettatori con il 3,6%. Nel preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 2,8 milioni e 19,8%, L’Eredità 4,171 milioni e 23,1%. Su Canale 5 Avanti il primo 2,163 milioni di spettatori con 15,9% di share e Avanti un altro 3,2 milioni di spettatori con il 18,4% di share. Su Rai3 TGR 2,533 milioni di spettatori con il 13,2%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina 11,9% di share e Uno Mattina 20,5%; Storie Italiane 19% e 16,2%. Su Canale5 Mattino Cinque fa 19,7% nella prima parte, 20,8% nella seconda e nella terza finale 17,8%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 3,8%. Su Rai3 Agorà 7,4% di share. Mi manda Rai3 5,4%. Su La7 Omnibus 4,5% e 3,3%. A seguire Coffee Break 3,9%. A mezzodì. Su Rai1 E’ sempre mezzogiorno 15,4%. Su Canale 5 Forum 17,6%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6,8% nella prima parte e 8,6% nella seconda. Su Rai3 Elisir 6,6%. Su Rete4 Il Segreto 1,6% di share, La signora in giallo 3,9%. Su La7 L’Aria che Tira 5,7% e 4,4%.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro giorno 13,2%; Il Paradiso delle Signore 18,1%, Vita in diretta 17,3%. Su Canale5 Beautiful 18%, Una Vita 18,4%, Uomini e Donne 23,2%, Amici 19,8%, l’Isola dei Famosi 19,9%, Daydreamer 18,5%, Pomeriggio Cinque 16,4%, 16,5%. Su Rai2 Giro d’Italia a 8,5% e Processo alla tappa a 8,3%. Su Italia1 I Simpson 5,7%, 5,9% e 4,9%. Su Rai3 Aspettando Geo 4,5%, Geo 7,8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,9%. Su La7 Tagadà 2,7% e Tagadoc 1,5%. In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 10,2%. Su Canale 5 Tg5 Notte 5,3%. Su Rai2 Novantesimo Minuto 7%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 9,9%. Su Italia1 Pressing 7,2%, su Rete4 Confessione reporter a 3,2%. Alle 20.00. Tg1 a 5,065 milioni e 23,3%; Tg5 a 3,927 milioni e 17,7%; e TgLa7 a 1,1 milioni e 5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Chi l’ha visto?)