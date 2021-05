Mediaset guadagna più con i ripetitori che con la Tv

Mediaset, 223 milioni dalle torri

MF – Milano Finanza, pagina 11, di Andrea Montanari.

La vera buona notizia per Mediaset arriva non tanto dai conti del primo trimestre, positivi, quanto dalle novità registrate in aprile. Perché non solo la raccolta pubblicitaria ha fatto registrare un balzo del 21% rispetto ai primi quattro mesi del 2020 (l’effetto pandemia era stato ingente). Ma perché il gruppo tv guidato da Pier Silvio Berlusconi ha incassato 223 milioni dalla partecipata (40%) Ei Towers: 89 milioni lordi quale plusvalenza per la cessione delle torri Towertel oltre a 133,9 milioni di dividendo. Introiti che non solo daranno una spinta ai numeri del secondo trimestre, ma che potranno essere utilizzati per tentare l’assalto all’emittente francese M6.

Perché come riferito ieri da MF – Milano Finanza il Biscione, grazie al coinvolgimento nel deal della controllata Mediaset Espana, ha ottenuto il supporto finanziario del Santander. Su M6 «confermiamo che siamo interessati, ma ribadisco quanto detto alcune settimane fa: chi vende e il sistema preferiscono chiaramente una soluzione francese», ha ammesso il cfo Marco Giordani. «Quindi parteciperemo al processo di vendita, ma se seguiamo le dichiarazioni dei ceo di Rtl e M6 la decisione è già presa e Mediaset non sarà quella selezionata. È un peccato per noi, ma chi vende fa quello che vuole». Sull’operazione c’è il pressing del presidente Emmanuel Macron, che in vista delle elezioni del 2022, vuole evitare di trovarsi un network politicamente non allineato. Da qui la moral suasion per arrivare, nonostante i paletti Antitrust, all’integrazione tra M6 e Tf1 (gruppo Bouygues). «Dobbiamo guardare tutte le opportunità in Europa perché siamo convinti dei benefici del consolidamento», ha aggiunto Giordani: il Biscione, che a settembre trasferirà la sede in Olanda, è il primo socio (24,9%) della tedesca ProsiebenSat.1 che potrebbe essere oggetto di un’integrazione carta contro carta una volta completato il passaggio della sede ad Amsterdam.

(Nella foto la sede Mediaset di Cologno Monzese)