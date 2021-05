Ascolti tv analisi 11 maggio: Bova cala ma stacca i David di Carlo Conti e Volevo Nascondermi. Appaiati Brignano e Iene, Giordano e Floris

Ascolti tv talk politici, sovrapposizione: Floris punta su Davigo e Travaglio e fa 1,111 milioni e il 5,2%, Giordano intervista Salvini e fa 1,142 milioni e il 5,35%, Berlinguer con Letta e Sileri a 926mila e al 4,34%

Un martedì inedito, quello dell’undici maggio, per quello che riguarda la programmazione delle ammiraglie generaliste. Su Rai1 la serata evento dedicata ai David di Donatello, che l’anno scorso si era fermata a 2,040 milioni di spettatori e l’8,4%, in un’annata sempre particolare ma meno cupa di quella del 2020, premiando Volevo nascondermi (un titolo di Palomar e Rai Cinema, diretto da Giorgio Diritti e con Elio Germanonei panni di Antonio Ligabue) con sette statuette in totale, stavolta ha conseguito ‘ben’ 2,5 milioni di spettatori l’11,6%. Carlo Conti ha perso lo stesso la sfida con Buongiorno Mamma!, la fiction Lux di Canale 5 appositamente ricollocata. La storia con Raoul Bova e Chiara Giannetta però è calata ancora mezzo punto di share, scendendo a 3,255 milioni ed il 15,7% Hanno approfittato solo in parte dei risultati contenuti delle ammiraglie, le outsider Italia 1 e Rai2.

La seconda rete Mediaset, in perfetto target Donatello, con Le Iene sempre più caratterizzate dagli scherzi e con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino alla conduzione, ha totalizzato ‘solo’ 1,582 milioni di spettatori ed il 9,3% di share dopo l’apertura a 1,290 milioni e 4,9% (sette giorni prima 1,847 milioni di spettatori ed il 10,8% di share). Mentre dall’altra parte della barricata, Un’ora sola vi vorrei, con Enrico Brignano mattatore ha avuto 1,735 milioni di spettatori ed il 6,9% di share (sette giorni prima 1,8 milioni di spettatori ed il 6,9% di share), praticamente senza soffrire alcuna flessione.

Tra i talk politici si è assistito ad una vittoria di misura di Giordano su Floris, con Berlinguer più staccata. Salvini aiuta Giordano ma non troppo…

Su La7 DiMartedì ha schierato un esercito di ospiti ancora più folto e varigato: nel panel di ieri, tra gli altri, Ilaria Capua, Piercamillo Davigo, Gianrico Carofiglio, Marco Travaglio, Francesca Donato, Renata Polverini, Sabina Guzzanti, Amalia Ercoli Finzi, Barbara Gallavotti, Stefania Salmaso, Alfonso Celotto, Valeria Cagno, Maria Rita Gismondo, Maura Gancitano, Jacopo Coghe, Chiara Saraceno, Annamaria Bernardini De Pace, Stefano Zecchi, Sergio Romagnani, Elvina Finzi, Daniele Grassucci, Federico Taddia, Antonio Di Bella, Mirella Serri, Alessandro Sallusti, Pietro Senaldi, Nando Pagnoncelli. Giovanni Floris ha peggiorato, sia pure non di molto: il programma ha infatti conseguito 1,115 milioni di spettatori ed il 5,2%, con la coda a 335 mila e 4,2% (1,264 milioni di spettatori ed il 5,7%, con la coda a 373mila e 3,6% sette giorni prima).

Su Rete 4 la nuova puntata Fuori dal coro con Mario Giordano sempre ossessionato dai ladri di case e avendo Matteo Salvini col solito ridotto manipolo di ospiti (Andrea Mangiagalli, Iva Zanicchi, Rita Dalla Chiesa e Vittorio Feltri), ha ottenuto 997mila spettatori ed il 5,6% (964mila spettatori ed il 5,2% sette giorni prima) con un moderato effetto-Salvini. Su Rai Tre #Cartabianca ha ospitato tra gli altri Enrico Letta, Pierpaolo Sileri, Massimo Galli, Ferruccio de Bortoli, Andrea Scanzi, Mia Ceran, Maurizio Belpietro, Federico Rampini, Matteo Bassetti, Vladimir Luxuria, Malika Chalhy, Valerio Rossi Albertini, Enrico Lucci. Bianca Berlinguer ha avuto 931mila spettatori ed il 4,3%, dopo la presentazione a 780mila e 3% (926mila spettatori ed il 4,2% dopo la presentazione a 855 mila e 3,2% sette giorni prima).

Se però si considera il periodo in cui i tre talk politici hanno trasmesso contemporaneamente, il bilancio cambia un poco: Floris fa 1,111 milioni e il 5,2%, Giordano arriva a 1,142 milioni e il 5,35%, mentre Berlinguer fa registrare 926mila spettatori e il 4,34%. Giordano ha fatto un picco da quasi 1,6 milioni all’arrivo (o quasi) del segretario leghista in collegamento, alle 22.10, con l’intervista a Salvini che ha dato il massimo alle 22.39 con 1,529 milioni di spettatori ed il 6,5%. Il picco di share di Fuori dal coro è arrivato alle 24.22, con il 7,7% di share, in una fase il cui la coda di DiMartedì viaggiava alla metà della velocità.

Le altre partite di giornata. Bene Amadeus, Insinna, Panicucci, Uomini e donne. Si sveglia il Giro d’Italia, si addormenta Vespa

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4,8 milioni di spettatori con il 18,6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3,948 milioni di spettatori con uno share del 15,2%. Su Italia1 CSI 1,1 milioni di spettatori con il 4,3%. Su Rai3 Un Posto al Sole 1,729 milioni di spettatori e 6,7%. Su La7 Otto e Mezzo ha avuto 2,1 milioni e 8,1% di share. Su Rete4 Stasera Italia ha ottenuto 1,2 milioni di spettatori e 4,5% di share. Su Rai2 Tg2 Post ha ottenuto 1,043 milioni di spettatori e 4% di share. Nel preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,241 milioni e 21,4%, L’Eredità 4,581 milioni e 24,3%. Su Canale 5 Avanti il primo 2,1 milioni di spettatori con il 15% di share e Avanti un altro 3,289 milioni di spettatori con il 18,1% di share. Su Rai3 TGR 3,099 milioni di spettatori con il 15,6%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina 12% e 19,1%, Storie Italiane 18,7% e Cerimonia David 11,4%. Su Canale5 Mattino Cinque fa 17% nella prima parte, 19,6% nella seconda e 15,8% nel finale. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 5,6%. Su Rai3 Agorà 8,4% di share; Mi Manda RaiTre al 5,4%. Su La7 Omnibus 3,1% e 2,7%, Coffee Break 3,3%. A mezzodì. Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 14,1%. Su Canale 5 Forum 17,7%. Su Rai2 I Fatti Vostri 7,7% nella prima parte e 8,5% nella seconda. Su Rete4 Il Segreto 1,3% di share e La Signora in Giallo 4,2%. Su La7 L’Aria che Tira 5,8% e 3,8%.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro Giorno 13,2% e Il Paradiso delle Signore 17,5%. La Vita in Diretta 17,8% (presentazione 15,7%). Su Canale5 Beautiful 16,6%, Una Vita 17,1%, Uomini e Donne 22,2%, Amici di Maria De Filippi 17,6%, Isola dei famosi 17,4%, Daydreamer 16,1%, Pomeriggio Cinque 15,3% e 15% e 12,5%. Su Rai 2 Giro d’Italia all’arrivo 15%, Processo alla tappa 8% di share. Su Italia1 I Simpson 5,1% nel primo episodio e 5,1% nel secondo e 4,3%. Su Rai3 Geo 5,5% e 9,8% di share. Su La7 Tagadà 2,5% e Tagadoc 1,3%. In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 7,8% di share. Su Canale 5 X-Style 7,3%. Su Rai2 Fuori Tema 3,7%, Una pezza di Lundini 2,6%. Su Rai 3 Linea Notte 6%. Su Italia 1 APB 10,9% e 10,4%. Alle 20. Tg1 a 5,283 milioni e 23,4%; Tg5 a 4,433 milioni e 19,3%; e TgLa7 a 1,284 milioni e 5,6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di David di Donatello, con Paolo Del Brocco di Rai Cinema, il regista di Volevo Nascondermi Giorgio Diritti e Carlo Degli Esposti di Palomar sul palco)