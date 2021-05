Ascolti tv 11 maggio 2021: Raoul Bova batte I David di Donatello

Ascolti tv: la cerimonia dei premi del cinema italiano su Rai1 battuta da Buongiorno, mamma!

Gli Oscar del cinema italiano, nell’anno con le sale chiuse, non sono riuscite a catalizzare l’interesse dei telespettatori. Ieri sera, infatti, la gara degli ascolti tv delle reti generaliste è stata vinta da Buongiorno, mamma! su Canale5 con il 15,7% e 3,255 milioni d’italiani collegati. La fiction con Raoul Bova settimana scorsa, in onda il mercoledì per lasciare spazio alla Champions League, aveva portato a casa il 16,5% e 3,4 milioni. Seconda posizione per I David di Donatello 2021 su Rai1 hanno registrato l’11,6% di share media con 2,525 milioni di contatti. L’anno scorso la cerimonia in tono minore causa pandemia, aveva raccolto, sempre con la conduzione di Carlo Conti, l’8,4% e 2 milioni, mentre nel 2019 il 15% e 2,9 milioni. Chiude il podio il one man show Un’ora sola vi vorrei su Rai2 con il 6,9% e 1,735 milioni di spettatori. Sette giorni fa il programma di Enrico Brignano aveva fatto il 6,9% e 1,8 milioni.

Ascolti tv altre reti

La classifica prosegue con Le Iene Show su Italia1 al 9,3% e 1,582 milioni di telespettatori, poi il talk show diMartedì su La7 al 5,2% e 1,115 milioni e Fuori dal coro su Rete4 al 5,6% e 997 mila. Si chiude con il talk show #Cartabianca su Rai3 al 4,3% e 931 mila contatti, poi il film Redemption – Identità nascoste su Nove al 2,2% e 504 mila e Italia’s Got Talent – Best of su Tv8 all’1,7% e 398 mila. La partita di Serie A Napoli-Udinese sui canali Sky Sport ha registrato il 3% di share media.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’Eredità su Rai1 al 24,3%, mentre Avanti un altro! su Canale5 al 18,10%. In access prime time Guess my Age su Tv8 all’1,9% e 477 mila, mentre Deal with It su Nove all’1,8% e 458 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Buongiorno, mamma!)