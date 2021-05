FiftyFifty – Paola Di Benedetto: “La mia maestra è stata Alessia Marcuzzi”

Paola Di Benedetto ha vinto il Grande Fratello Vip nel 2020

1. Offre TvZoom, cosa bevi? Spritz con Aperol.

2. Qual è il primo programma TV che hai visto? L’albero azzurro sulla Rai.

3. Qual è il primo programma TV che hai fatto? Sono stata Madre Natura in Ciao Darwin.

4. Chi è stato il tuo maestro televisivo? Una maestra: Alessia Marcuzzi.

5. Tra i partner che hai avuto in TV, con chi sei andata più d’accordo e perché? Alfonso Signorini, perché è una persona empatica e riesce a capire le esigenze delle persone con cui lavora.

6. E con chi ti sei scontrata e perché? Con nessuno che meriti di essere citato.

7. Qual è il programma che vorresti fare? Mi piacerebbe molto condurre un programma in stile Le Iene o Striscia la Notizia.

8. Se non avessi fatto questo lavoro cosa avresti fatto? Domanda di riserva? Non ho mai avuto un piano B.

9. Quella volta in cui avresti voluto mollare tutto? Diverse volte in cui ho visto andare avanti altre persone, ma non per meriti.

10. Qual è il programma TV che ti è piaciuto di più in assoluto? Come esperienza umana il Grande Fratello Vip, come esperienza lavorativa Colorado.

11. Qual è la serie TV che hai amato di più? La serie spagnola Vis a Vis, vista su Netflix.

12. Che serie stai guardando ora? Gossip Girl.

13. Quanti televisori hai in casa? Due.

14. Guardi mai la TV su tablet o smartphone? No, mai.

15. Il tratto principale del tuo carattere? Sono spontanea e riesco sempre a vedere il bicchiere mezzo pieno.

16. I tuoi tre pregi più importanti? Altruista, positiva e molto determinata.

17. I tuoi tre difetti più grandi? Ingenua, istintiva e gelosa delle persone a me care.

18. Qual è la qualità che apprezzi in un uomo? Deve farmi ridere e proteggermi.

19. Qual è la qualità che apprezzi in una donna? L’amore e il sostegno verso le altre donne.

20. Il tuo passatempo preferito? Guardare serie tv.

21. Che cosa sogni per la tua felicità? Serenità famigliare e un lavoro che mi appaghi.

22. Quante volte ti sei innamorata? Almeno tre volte, la più importante ovviamente con il mio attuale ragazzo (Federico Rossi, ndr.).

23. Quale sarebbe, per te, la più grande disgrazia? Perdere qualcuno a me caro.

24. In quale Paese vorresti vivere? Non vorrei vivere in nessun altro paese, amo l’Italia.

25. La città che ami di più e perché? Milano, perché qui ho trovato una nuova vita e stimoli lavorativi nuovi.

26. L’ultimo libro che hai letto? La casa delle voci di Donato Carrisi.

27. I tuoi scrittori preferiti? Joël Dicker.

28. I tuoi poeti preferiti? Luigi Pirandello.

29. Chi sono i tuoi eroi? Lupin.

30. E le tue eroine? Da piccina mi piaceva molto Xena, la guerriera che arrivava sempre al momento giusto.

31. Il tuo musicista preferito? Luciano Ligabue.

32. La canzone che vorresti come colonna sonora della tua vita? A Thousand Years di Christina Perri.

33. Il tuo pittore preferito? Amo l’arte in generale, ma non sono esperta di pittura.

34. Un eroe nella tua vita reale? In questo momento considero eroi tutte quelle famiglie che hanno stretto i denti in questo periodo.

35. Una tua eroina nella vita reale? Come sopra: uomini e donne che stanno cercando di superare tra mille sforzi questo momento difficilissimo.

36. Il tuo nome preferito? Ariel.

37. Il tuo colore preferito? Azzurro.

38. Il tuo fiore preferito? Rimango sempre incantata da un campo di girasoli.

39. Che cosa detesti? I cavoletti di Bruxelles.

40. Qual è il personaggio della storia che odi più di tutti? Nerone.

41. Qual è l’impresa storica che ammiri di più? La liberazione dei campi di concentramento.

42. Quale superpotere vorresti avere? Teletrasporto.

43. Come ti senti attualmente? Sto bene, piano piano devo riabituarmi alla normalità.

44. Per che cosa ti senti in colpa? Non vedere molto la mia famiglia in questo momento.

45. Quanti tamponi hai fatto finora? Ho perso il conto.

46. Sei mai stata positiva al Covid-19? Per fortuna no.

47. Dimmi il tuo motto di vita. «Crederci, in qualsiasi cosa si faccia».

48. Come vorresti morire? Vorrei non accorgermene.

49. Cosa vorresti scrivere sulla lapide? Devo necessariamente pensarci adesso?

50. Come ti vedi tra dieci anni? Mi vedo una mamma realizzata e con la mia famiglia intorno.

(Nella foto Paola Di Benedetto)