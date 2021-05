La pubblicità in televisione torna a… respirare

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: più 5,9% rispetto al primo trimestre dei 2020 per un incasso totale di 896 milioni di euro. All'appello mancano ancora circa 50 milioni rispetto alla normalità del primo trimestre 2019. E si dovranno ancora aspettare i dati di aprile (il mese più colpito nel 2020, nel quale, per esempio, Mediaset aveva subito un -48%) e maggio prima di tirare le conclusioni.

Tv: +5,9%. Mediaset +6,7%, Rai +5,5%, Discovery +4,7%, La7 +4,3%, Sky +4,2%

ItaliaOggi, pagina 18, di Claudio Plazzotta.

La raccolta pubblicitaria televisiva riprende a marciare, con un +5,9% rispetto al primo trimestre dei 2020, salendo a quota 896 milioni di euro complessivamente incassati dai broadcaster italiani. All’appello mancano ancora circa 50 milioni rispetto alla normalità del primo trimestre 2019 (quando il mezzo tv valeva 945,4 milioni di euro), e si dovranno ancora aspettare i dati di aprile (il mese più colpito nel 2020, nel quale, ad esempio, Mediaset aveva subito un -48%) e maggio prima di tirare le conclusioni. Comunque, la ripresa c’è, e tutti i network sono in crescita più o meno allo stesso ritmo nel trimestre, con un +6,7% di Mediaset (485 milioni di euro raccolti), +5,5% di Rai (203 milioni), +4,2% di Sky (107 milioni), +4,7% di Discovery (60 milioni), e +4,3% di La7 (40 milioni). Non devono ingannare più di tanto i dati del singolo mese di marzo: da un lato, nel marzo 2021 c’è stato il Festival di Sanremo sulla Rai (nel 2020 invece la kermesse si era tenuta in febbraio), dall’altro il confronto col marzo 2020, di inizio pandemia, è ovviamente molto distorto.

Comunque, fa piacere vedere un mezzo tv che sale del 39,2%, con quasi 345 milioni di euro di raccolta in marzo: vero boom Rai (+75,5% a quota 97,4 milioni) grazie, come detto, anche all’effetto Festival, ma solidi incrementi da parte di tutti i network. C’è Mediaset che marcia a +32% (173 milioni), Sky al +21% (34 milioni), Discovery al +30% (25 milioni) e La7 al +27,6% con 16,6 milioni di raccolta. Rispetto alla torta pubblicitaria televisiva del primo trimestre, Mediaset ha una quota del 54,1%, Rai 22,7%, Sky 12%, Discovery 6,6% e La7 4,5%.