Ascolti tv 10 maggio 2021: Chiamami ancora amore rivince sull’Isola dei Famosi, che però accorcia

Ascolti tv: la fiction di Rai1 rimane in vantaggio sul reality show di Canale5

Non cambiano gli equilibri degli ascolti tv del lunedì sera, con Chiamami ancora amore su Rai1 ancora in testa alla classifica, registrando il 15,3% di share media con 3,515 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la fiction con Greta Scarano aveva raccolto il 16,3% e 3,8 milioni al debutto. Seconda posizione per L’Isola dei Famosi su Canale5 con il 19% e 3,101 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa l’adventure reality condotto da Ilary Blasi aveva portato a casa il 17,4% e 2,8 milioni. Medaglia di bronzo ancora una volta per Report su Rai3 con il 12% e 2,862 milioni di contatti. Lunedì scorso il programma d’inchieste di Sigfrido Ranucci aveva fatto il 12,3% e 3 milioni.

Ascolti tv altre reti

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste di ieri sera prosegue con il film John Wick su Italia1 al 7,8% e 1,768 milioni di spettatori, poi A Napoli non piove mai su Rai2 al 4,9% e 1,160 milioni e il talk show Quarta Repubblica su Rete4 al 5,6% e 1 milione. Si chiude con il film Il giurato su La7 al 2,1% e 477 mila contatti, poi Bruno Barbieri 4 Hotel su Tv8 all’1,7% e 357 mila e il film Fuori in 60 secondi su Nove all’1,5% e 319 mila,

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’Eredità su Rai1 al 23,6%, mentre Avanti un altro! su Canale5 al 19,9%. In access prime time Guess my Age su Tv8 all’1,7% e 422 mila, mentre Deal with It su Nove all’1,8% e 448 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Chiamami ancora amore)