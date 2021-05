Vertici Rai, ecco i nomi per il rush finale

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: per il ruolo di amministratore delegato sono in pista Laura Cioli (ex Rcs e Gedi, vicina al ministro Vittorio Colao), Andrea Castellari (ex Viacom) e Alessandro Bompieri (direttore generale News Italy di Rcs). In caso di nomina di un Ad uomo la presidente sarà donna. E le candidate sono Simona Agnes, Paola Severini Melograni e Elisabetta Ripa.

Giro di poltrone in Rai e Cdp

MF – Milano Finanza, pagina 4, di Andrea Montanari e Andrea Pira.

Vi è poi il capitolo Rai. Questa settimana il cacciatore di teste incaricato, Egon Zehnder, inizierà a incontrare i potenziali pretendenti al ruolo di top manager, valutando i profili dei candidati interni a viale Mazzini: Paolo Del Brocco, Roberto Sergio e Marcello Ciannamea. Da indiscrezioni raccolte in ambienti politici sembra che ancora una volta il nuovo Ad arriverà dall’esterno, come già accaduto per i vari Antonio Campo Dall’Orto, Luigi Gubitosi, Flavio Cattaneo, Mauro Masi e lo stesso Salini. Così se Fabio Vaccarono (Google) e Alessandro Araimo (Discovery) si sono già chiamati fuori, tra i nomi che circolano ci sono Laura Cioli (ex Rcs e Gedi, vicina al ministro Vittorio Colao), Andrea Castellani (ex Viacom) e Alessandro Bompieri (direttore generale News Italy di Rcs), oltre che quello dello stesso Masi, presidente Consap e dal 2006 delegato italiano per la Proprietà Intellettuale.

Dal momento che lo schema impostato da Draghi e dal ministro dell’Economia, Daniele Franco, è quello dell’alternanza di genere, in caso di nomina di un Ad uomo la presidente sarà donna. In tal senso, i nomi che circolano con maggior insistenza sono quelli di Simona Agnes, Paola Severini Melograni e dell’ad di Open Fiber, Elisabetta Ripa.

(Nella foto la sede Rai di viale Mazzini a Roma)