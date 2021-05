Ascolti Tv 8 maggio: De Filippi travolge Beppe Fiorello in replica. Sapiens sul podio davanti a F.B.I.

Il talent su Canale 5 contrapposto alla fiction in replica L’Oro di Scampia. La semifinale di Amici serale con The Kolors ed Ermal Meta tra gli ospiti batte nettamente Beppe Fiorello su Rai1; sul terzo gradino della graduatoria Mario Tozzi con Sapiens sulla terza rete.

Ascolti, al sabato continua il dominio di Amici

Calcio, Giro d’Italia, Formula Uno e tennis hanno caratterizzato il pomeriggio e la sera di sabato 8 maggio, con in prime time Fiorentina-Lazio sul 209 di Dazn1 by Sky, ma anche Berrettini-Ruud sulla pay dal centrale di Madrid. In prima serata la sfida tra le ammiraglie era ancora quella tra una fiction in replica su Rai1 – stavolta L’oro di Scampia con Beppe Fiorello – e Maria De Filippi con Amici su Canale 5. I telefilm su Rai2, Mario Tozzi sulla terza rete, il titolo cult d’animazione su Italia1, un docufilm sul covid su Rete4 e una pellicola vintage con Cary Grant e Sophia Loren su La7 completavano l’offerta. Ecco la graduatoria per ascolti.

La semifinale di Amici risale al 28,7%, mentre l’Oro di Scampia si ferma all’11,1%. Tozzi batte i telefilm di Rai2, sparisce Rete4

Su Canale 5 la semifinale del serale di Amici, con Maria De Filippi alla conduzione, cinque talenti promossi alla finalissima (ieri eliminati Tancredi e Serena), vari coach, giurati speciali (Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia) e tra gli ospiti Ermal Meta e The Kolors, ha conseguito 5,675 milioni di spettatori ed il 28,7% (5,181 milioni di spettatori ed il 25,8% sette giorni prima, nel primo maggio del Concertone).

Su Rai1 la replica della fiction L’Oro di Scampia, con Beppe Fiorello e Gianluca De Gennaro, ha avuto 2,457 milioni di spettatori e 11,1% (3,248 milioni di spettatori e 13,9% sette giorni prima il finale di Sotto Copertura 2).

Su Rai3 la nuova puntata di Sapiens- Un solo pianeta, con Mario Tozzi alla conduzione, ha conseguito 1,622 milioni di spettatori e il 7,5% di share.

Su Rai2 il telefilm F.B.I. ha raccolto 1,4 milioni di spettatori e il 5,8%, Blue Bloods 1,420 milioni e 5,8%.

Su Italia 1 per la pellicola d’animazione cult, Madagascar2, 1,128 milioni e 4,7% di share.

Su La7 il film vintage Un marito per Cinzia, con Cary Grant e Sophia Loren, ha avuto 629mila spettatori e 2,7% di share.

Su Rete4 il docufilm Milano 2020 – col racconto in presa diretta dei 70 giorni in cui la pandemia è iniziata – ha totalizzato solo 282mila spettatori e 1,2% di share.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento di Amici)