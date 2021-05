RDS riporta la musica live con i Måneskin

La Social Tv di RDS è al canale 265 del digitale terrestre

Si vedono spiragli di speranza e ripartenza anche per la musica dal vivo. E così domani, domenica 9 maggio alle 20, RDS 100% Grandi Successi trasmetterà su RDS Social Tv (canale 265 del digitale terrestre) lo showcase dei Måneskin realizzato dall’Auditorium Multimediale di RDS a Roma. Uno spettacolo immersivo, con un palco circondato da ledwall interattivi e con riprese di una telecamera 360 gradi. Lo show, con la regia di Marco D’Amelio – regista dei più grandi show musicali di Vasco Rossi – e della fotografia di Francesco Filacchione, avrà come protagonisti, appunto, i vincitori della 71esima edizione del Festival di Sanremo.

La scaletta prevede: Zitti e buoni (brano vincitore del Festival), Wanna Be your Slave, New song, Chosen, Morirò da re, Le parole lontane, Torna a casa, Vent’anni, Amandoti, Close to the Top e La paura del buio. RDS 100% Grandi Successi ha allestito per l’occasione una macchina produttiva al massimo della qualità televisiva, per portare i suoi storici RDS Showcase nello scenario del new normal e per la prima volta a disposizione di tutti gli ascoltatori e utenti sul suo canale Tv.

(Nella foto i Måneskin)