Ascolti Tv 7 maggio: Top Dieci batte di poco L’Isola (Rai1 15,7% e Canale5 15,2% in sovrapposizione). Boom Quarto Grado. Bene Crozza e Zoro

Ascolti tv, trend: Top Dieci perde 350 mila spettatori e quasi un punto di share. Ilary raduna i ‘soliti’ 2,9 milioni circa di seguaci anche al venerdì. Fa il 9% Nuzzi. Nel periodo in sovrapposizione, tra le 21.48 e le 23.59, Conti a 3,3 milioni e 15,7% e Blasi a 3,2 milioni e 15,2%

Italia sempre più ‘aperta’, venerdì 7 maggio, con quello che ne consegue per la tv. Contro Carlo Conti con Top 10 su Rai1, Canale 5 stavolta schierava una puntata in diretta de L’Isola dei famosi (ieri sono andati al televoto Emanuela Tittocchia, Fariba Tehrani e Francesca Lodo). Il resto della griglia era bene assortito: su Rai2 c’era il telefilm Ncis e poi Blue Bloods e su Rai3 il film Mother’s Day. E poi c’era la sfida tra Gianluigi Nuzzi, Diego Bianchi, Maurizio Crozza, con Italia 1 che, invece, proponeva l’action fantasy Transformers. Questa è stata la graduatoria delle generaliste in prima serata per ascolti secondo i meter di Auditel.

Vittoria allo sprint dell’ammiraglia pubblica che però cala

Su Rai1 la nuova puntata della seconda stagione di Top 10, con Carlo Conti alla conduzione e due squadre di vip (ieri Giorgio Panariello, Lucia Ocone, Ubaldo Pantani contro Alba Parietti, Cristiano Malgioglio, Orietta Berti, con ospiti della serata Gianna Nannini, Fausto leali e Ivana Spagna) a ricordare momenti di spettacolo e di vita attraverso le classifiche di consumo degli italiani, ha conquistato 3,350 milioni ed il 15,6% tra le 21.34 e le 24.00 in calo di quasi un punto percentuale (3,7 milioni e il 16,4% tra le 21.37 e le 23.52 sette giorni prima)

Su Canale 5 – in ricollocazione dal giovedì sera – per L’Isola dei Famosi, con Ilary Blasi alla conduzione, Massimiliano Rosolino inviato in Honduras, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini opinionisti, 2,858 milioni e 16,8% di share tra le 21.47 e le 25.11 (stessa prestazione del giovedì, sette giorni prima Felicissima Sera, aveva riscosso 4,3 milioni ed il 22,5% tra le 21.51 e le 23.47). Su Rete4 il rotocalco di cronaca nera e varia attualità Quarto Grado, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero alla conduzione, ha riscosso 1,693 milioni di spettatori e 9% (1,466 milioni e 7,5% sette giorni prima).

Su Nove Fratelli di Crozza, con Maurizio Crozza mattatore e l’imitazione di Andrea Agnelli come momento di culto finale, ha riscosso 1,220 milioni di spettatori e 5% (1,272 milioni di spettatori con il 5% sette giorni prima). Su Rai2 il telefilm Ncis a 1,3 milioni ed il 5,2% e Blue Bloods a 1,051 milioni e 4,2%. Su Rai3 il film cult carico di star Usa, Mother’s Day, con Jennifer Aniston, Kate Hudson e Julia Roberts, ha avuto 1,170 milioni di spettatori ed uno share del 4,9%. Su Italia1 il film Transformers-L’Ultimo Cavaliere, ha portato a casa 1,054 milioni di spettatori e 5,2%. Su La7 lo show Propaganda Live, con Diego Bianchi, Makkox, Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata in squadra, ha conseguito 1,012 milioni di spettatori ed il 5,5% (961mila spettatori con uno share del 5,1% sette giorni prima).

Emanuele Bruno

(Nella foto un frangente di Top Dieci)