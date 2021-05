Ascolti tv 6 maggio digital e pay: Europa League giù causa Roma, 124mila per Berrettini da Madrid. Male la tre big di Mediaset? Le Altre di Cologno oltre il 9%

Ascolti Tv native digitali free, gruppi: altre Rai 6,25% nell’intera giornata e 6,43% in prima serata; altre Mediaset 8,24% e 9,14%

Il calcio dell’Europa League in evidenza – giovedì 6 maggio – in una serata in cui Un passo dal Cielo su Rai1 si confrontava con una replica del programma di Pio e Amedeo su Canale5. Cominciamo dall’emissione in chiaro. Diretta Gol di Europa League su Tv8, con Roma-Manchester United (a qualificazione praticamente già decisa dopo il 6 a 2 degli inglesi dell’andata) e Arsenal-Villareal (lo zero a zero del ritorno ha promosso alla finale gli spagnoli) in versione Diretta Gol, hanno prodotto ‘solo’ 1,251 milioni di spettatori e 4,9% in chiaro. Su Sky il complesso dell’offerta Europa League ha avuto e 727mila spettatori ed il 2,9%; in particolare, Roma-Man. U. ha conseguito528mila spettatori con il 2,1% e Diretta Gol 164 mila spettatori. Sette giorni prima Manchester United-Roma aveva prodotto 1,7 milioni di spettatori con il 7% di share su Tv8 e 1,030 milioni ed il 3,9% su Sky. Inoltre sempre su Sky, il torneo Atp 1000 di Madrid con l’incontro Berrettini-Delbonis vinto dal romano sull’argentino in due sette ha riscosso 124mila spettatori.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: stravince il calcio continentale in chiaro su Tv8, poi 20 e Rai4

In prima serata. Su Tv8 Diretta Gol a 1,2 milioni di spettatori con 4,9%. Su 20 La preda perfetta a 555mila e 2,3%. Su Rai4 Criminal Minds ha convinto 505mila spettatori con 2,1%. Su Rai Movie Attacco al potere ha avuto 423mila spettatori e 1,7%. Su La5 Il Presidente ha ottenuto 422mila spettatori con l’1,9%. Su Iris Il sesto giorno ha raccolto 418mila spettatori con l’1,8%. Su Cine34 Malena 269mila spettatori con 1,1%. Sul Nove Conversazione con Francesco su vizi e virtù ha raccolto 264mila spettatori con 1%. Su RaiPremium Il Commissario Rex a 204mila spettatori con 0,8%. Su TopCrime The Closer 187mila spettatori e 0,7%. Su Real Time Il regno di Katia Salzano ha totalizzato 134mila spettatori e 0,5%. Su Italia2 Necropolis a 103mila spettatori con 0,4%. Su Rai5 Omaggio ad Antonio Vivaldi 86 mila e 0,3%. Su La7d Eden a 65mila spettatori con 0,34%.

In access. Su Tv8 Europa League a 516mila e 2,5%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco 446mila spettatori con 1,8%. Su Rai4 Criminal Minds a 429mila spettatori con l’1,7%. Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia 245mila spettatori e 1,2%. Al mattino. Su Tv8 Ogni mattina 34mila e 0,6%; 4 Ristoranti ha raccolto 93mila spettatori con lo 0,8%. Nel pomeriggio. Su Tv2000 Rosario da Lourdes 621mila spettatori con il 5,5%. Su Tv8 La Damigella Perfetta 227mila spettatori e il 2,2%, Vite da copertina a 151mila e 1,1%. In seconda serata. Su Rai4 Black Butterfly 243mila spettatori e 1,7%. Su Nove Il caso Vannini 239mila e 1,3% e quindi alle 00.16 Naked Attraction Italia a 103mila spettatori e 1,6%. Su Tv8 Europa League 170mila e 1,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Berrettini-Delbonis)